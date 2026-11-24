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Hikmet Çetin neden öldü sorusu, acı haberin ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Hikmet Çetin'in ölüm sebebine ilişkin ailesi ya da yakınları tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Çetin'in bir süredir rahatsızlığı bulunduğu biliniyordu. Usta siyasetçi, Ekim 2025'te rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmış ve önlem amacıyla yoğun bakıma alınmıştı. Özgür Özel de veda mesajında Çetin'in "yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan" demokrasi mücadelesine destek verdiğini vurguladı.

HİKMET ÇETİN NEDEN ÖLDÜ?

Hikmet Çetin'in ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı. 89 yaşındaki siyasetçinin hayatını kaybetmesine yol açan rahatsızlığa ilişkin ailesi tarafından kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

HİKMET ÇETİN HASTA MIYDI?

Hikmet Çetin'in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Çetin, Ekim 2025'te rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmış ve önlem amacıyla yoğun bakım ünitesine alınmıştı. O dönemde de rahatsızlığının ne olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama yapılmamıştı. Özgür Özel'in paylaşımında da Çetin'in son dönemde hastalığına rağmen siyasi mücadelenin içinde yer aldığı ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL: SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ

Hikmet Çetin'in ölüm haberini duyuran Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüz. Kıymetli Genel Başkanımız Hikmet Çetin'i kaybettik. Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi."

Özel, Çetin'in zor günlerde hep yanlarında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi. Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü. Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız."

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Hikmet Çetin, 1937'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Çetin, iktisatçı olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev yaptı. Bu dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.

HİKMET ÇETİN'İN SİYASİ KARİYERİ

Siyasete 1977 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek adım atan Çetin, 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir süre Yemen hükümetine planlama danışmanlığı yaptı.

1987 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) Diyarbakır milletvekili olarak yeniden Meclis'e giren Çetin, SHP'de grup başkanvekilliği ve genel sekreterlik görevlerini üstlendi. 1991 seçimlerinde SHP'den Gaziantep milletvekili seçilen Çetin, Süleyman Demirel ve ardından Tansu Çiller'in başbakanlığındaki DYP-SHP koalisyon hükümetlerinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Çetin, 27 Temmuz 1994'te bu görevden istifa etti.

CHP GENEL BAŞKANLIĞI VE MECLİS BAŞKANLIĞI

SHP ile CHP'nin birleştiği Şubat 1995'teki kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Çetin, 9 Eylül 1995'teki olağan kurultayda aday olmayarak görevi bıraktı. 1995 genel seçimlerinde yeniden Gaziantep milletvekili seçilen Çetin, 16 Ekim 1997'de TBMM Başkanlığı'na getirildi ve bu görevi 1999 genel seçimlerine kadar sürdürdü.

NATO'NUN İLK AFGANİSTAN KIDEMLİ SİVİL TEMSİLCİSİ

Hikmet Çetin, 2003-2006 yılları arasında NATO'nun ilk Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yaptı. Çetin, bu görevle uluslararası alanda da önemli bir sorumluluk üstlenen Türk siyasetçiler arasında yer aldı.

HİKMET ÇETİN'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Hikmet Çetin'in cenaze törenine ilişkin program henüz açıklanmadı. Cenaze töreninin yeri ve saati, ailesi ve parti yetkilileri tarafından duyurulacak.