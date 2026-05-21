"Herkesin bir derdi var," şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmadaki her bir soru, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Sorunun cevabını beklerken, yarışmacının nasıl bir yanıt vereceği de ayrı bir heyecan unsuru oluşturuyor. "Herkesin bir derdi var," şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

A: Durur içerisinde

B: Kasabinki et

C: Değirmencininki su

D: Fırıncınınki un

Cevap: C 
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

Osman DEMİR
