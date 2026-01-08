Hazine filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hazine filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hazine filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hazine filmini izleyecek olanların merak ettiği Hazine konusu nedir, Hazine oyuncuları kimler ve Hazine özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Hazine", dram ile kara komediyi harmanlayan, Anadolu'nun küçük bir kasabasında geçen sürükleyici bir macerayı konu alıyor. Devlet memuru olarak Ankara'da yaşayan Mesut, annesinin vefatı üzerine yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına geri döner. Amacı oldukça nettir: Annesini defnetmek, geçmişle vedalaşmak ve yarım kalan gönül işlerini tamamlamak için bir an önce Ankara'ya dönmek.

Ancak Mesut'un planları, memlekete ayak basmasıyla birlikte altüst olur. Kardeşi Musa'nın başını çektiği olaylar zinciri, onu beklenmedik bir define kazısının tam ortasına sürükler. Yaşanan talihsiz ve absürt gelişmeler, Mesut'un kısa süreli olarak gördüğü ziyaretini zorunlu bir bekleyişe dönüştürür. Film boyunca Mesut'un içine düştüğü çıkmazlar, hem güldüren hem de düşündüren bir kara komedi macerasına evrilir.

HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

"Hazine", güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Filmin başlıca oyuncuları ve kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

• Çağlar Çorumlu

• Hasibe Eren

• Boran Kuzum

• Şükran Ovalı

• Serkan Keskin

• Aslıhan Gürbüz

• Gürcan Altundaşar

• Defne Yalnız

• Rahmi Dilligil

• Göktuğ Yıldırım

• Mert Denizmen

• Bülent Çolak

• Yaşar Karakulak

• Efe Yeşilay

• Selim Kaan Yıldız

Oyuncuların karakterlere kattığı doğallık ve mizah unsuru, filmin anlatım gücünü önemli ölçüde artırıyor.

HAZİNE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

"Hazine" filminin çekimleri 2021 yılında gerçekleştirildi. Film, doğal dokusu ve sinematografik atmosferiyle öne çıkan Nevşehir ilinde çekildi. Kapadokya bölgesinin karakteristik yapısı, filmin hikâyesine görsel anlamda güçlü bir katkı sağladı.