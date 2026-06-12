Hasan Vatan tutuklandı mı? SON DAKİKA! Hasan Vatan neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Hasan Vatan neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Hasan Vatan hakkında verilen karar dikkat çekti. “Son dakika Hasan Vatan tutuklandı mı?” sorusu araştırılırken, dosyaya ilişkin detaylar ve gelişmeler haberimizde...

HASAN VATAN TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer alan Hasan Vatan tutuklanan 9 kişi arasında bulunuyor. Mahkeme kararıyla Hasan Vatan’ın da aralarında olduğu bazı isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASAN VATAN NEDEN TUTUKLANDI?

Hasan Vatan, İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vatan, “uyuşturucu” soruşturması çerçevesinde değerlendirilen dosya kapsamında tutuklama kararı verilen isimlerden biri oldu.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Hasan Vatan ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correira ve Eren Yorulmaz yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.