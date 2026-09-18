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Hasan Şaş neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Hasan Şaş kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, futbolu ne zaman bıraktı?

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Hasan Şaş neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Hasan Şaş kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, futbolu ne zaman bıraktı?
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Eski millî futbolcu Hasan Şaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Hasan Şaş'ın neden gözaltına alındığı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Hasan Şaş neden gözaltına alındı? Hasan Şaş kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde.

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmasında eski millî futbolcu Hasan Şaş da gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleşen gözaltı işleminin ardından Hasan Şaş hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Hasan Şaş neden gözaltına alındı? Hasan Şaş kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Detaylar...

HASAN ŞAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Eski millî futbolcu Hasan Şaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasan Şaş hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

HASAN ŞAŞ KİMDİR?

Hasan Gökhan Şaş, 1 Ağustos 1976 tarihinde Adana'nın Karataş ilçesinde dünyaya geldi. Orta saha ve sağ kanatta görev yapan eski millî futbolcu, futbol kariyerine Adana Demirspor altyapısında başladı. Daha sonra Ankaragücü ve Galatasaray formalarını giydi. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Şaş'ın doğum tarihi 1 Ağustos 1976, doğum yeri ise Karataş olarak yer alıyor.

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Hasan Şaş, A Milli Takım ile 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden kadroda yer aldı. Turnuvada gösterdiği performansla öne çıkan futbolculardan biri oldu.

Futbolculuk kariyerinin ardından Galatasaray'da antrenörlük yapan Hasan Şaş, televizyonlarda futbol yorumculuğu da yaptı.

HASAN ŞAŞ KAÇ YAŞINDA?

Hasan Şaş, 1 Ağustos 1976 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. 

HASAN ŞAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Hasan Şaş profesyonel futbol kariyerinde Adana Demirspor, Ankaragücü ve Galatasaray formalarını giydi. Kariyerinin uzun bölümünü Galatasaray'da geçiren Şaş, burada futbolculuk kariyerini tamamladı.

Hasan Şaş ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan millî takım kadrosunda yer aldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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