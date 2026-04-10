Hasan Can Kaya nişanlısına ne taktı? Hasan Can Kaya nişanlısında 100 bin dolarlık saat mi aldı?

Hasan Can Kaya’nın nişanlandığı haberi magazin gündemine damga vururken, ünlü komedyenin nişanlısına yaptığı öne sürülen jest büyük merak uyandırdı. “100 bin dolarlık saat” iddiası sosyal medyada hızla yayılırken, gözler bu söylentilerin doğruluğuna çevrildi. Hasan Can Kaya’nın nişan sürecine dair detaylar ise merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HASAN CAN KAYA NİŞANLANDI MI?

Evet. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın, Duygu Karabaş ile sade ve basına kapalı bir törenle nişanlandığı belirtiliyor. Törenin Ortaköy’deki Feriye’de gerçekleştiği ifade edildi.

HASAN CAN KAYA NİŞANLISINA NE TAKTI?

İddialara göre Hasan Can Kaya, nişanlısı Duygu Karabaş’a lüks bir hediye verdi. Bu hediyenin değerli bir saat olduğu öne sürülüyor.

HASAN CAN KAYA NİŞANLISINA 100 BİN DOLARLIK SAAT Mİ TAKTI?

Magazin kulislerinde yer alan bilgilere göre Hasan Can Kaya’nın, nişanlısına yaklaşık 100 bin dolar değerinde Patek Philippe marka bir saat hediye ettiği iddia edildi. Ancak bu bilgi resmi olarak doğrulanmış değildir.

“HUZURUNU BOZMAK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ

Öte yandan Hasan Can Kaya, daha önce yaptığı açıklamada nişanlısının göz önünde biri olmadığını vurgulayarak, “Çok düzgün bir hayatı var, huzurunu bozmak istemiyorum” sözleriyle özel hayatını koruma konusundaki hassasiyetini dile getirmişti.