Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçeneklerde siyasetten spora, tıptan tarihe farklı alanlarda tanınan Türk isimlerinin yer alması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Hangisi TIME dergisinin kapağında yer almamıştır?

HANGİSİ TIME DERGİSİNİN KAPAĞINDA YER ALMAMIŞTIR?

Şükrü Saraçoğlu

Prof. Dr. Mehmet Öz

Naim Süleymanoğlu

İlber Ortaylı

Cevap: İlber Ortaylı

TIME DERGİSİNE KAPAK OLAN TÜRKLER KİMLER?

Seçenekler arasında yer alan isimlerden Şükrü Saraçoğlu, Mehmet Öz ve Naim Süleymanoğlu TIME dergisinin kapağında yer aldı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise derginin kapağına çıkmadı. Dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki tutumu nedeniyle 12 Haziran 1943 tarihli sayıda kapak oldu. "Cep Herkülü" lakabıyla tanınan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları'ndaki üstün başarısıyla TIME'ın kapağına taşındı. ABD'de "Dr. Oz" programıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Öz ise Haziran 2011'de derginin kapağında yer aldı. TIME'a kapak olan diğer Türkler arasında Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Mehmet Ali Ağca ve Recep Tayyip Erdoğan gibi isimler bulunuyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.