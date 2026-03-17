Houston Rockets LA Lakers maçı hangi kanalda,NBA Houston Rockets LA Lakers aç nereden CANLI izlenir?

Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu Nba'de heyecan fırtınası, Houston Rockets ve LA Lakers eşleşmesiyle devam ediyor. Play-off yolunda kritik önem taşıyan maç öncesinde taraftarlar "Houston Rockets - LA Lakers maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" başlığı altında en güncel bilgileri araştırıyor. Alperen Şengün'ün pota altındaki performansı ile LeBron James ve Anthony Davis ikilisinin mücadelesine sahne olacak bu dev maçın canlı yayın frekansları, S Sport ve S Sport Plus gibi platformların yayın akış bilgilerini ve dijital üzerinden canlı izleme alternatiflerini haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

HOUSTON ROCKETS LA LAKERS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Nba normal sezonunda heyecan fırtınası estirecek olan Houston Rockets - LA Lakers karşılaşması 17 Mart Salı gününü çarşambaya bağlayan gece oynanacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği müsabaka Türkiye saati ile 04:30'da başlayacak. Bu zorlu mücadele, Türkiye'de NBA yayın haklarını elinde bulunduran S Sport ve dijital platform S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

S SPORT CANLI İZLEME BİLGİLERİ VE PLATFORM KANAL NUMARALARI

Dev maçı televizyon başından takip etmek isteyen taraftarlar için platform ve kanal bilgileri şu şekildedir:

S Sport (TV): Tivibu 73. kanal ve Turkcell TV+ 77. kanal üzerinden izleyicilere ulaşıyor.

S Sport Plus (Dijital): İnternet üzerinden ve mobil uygulama aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilecek.

Uydu Erişimi: Yayınlar Türksat uydusu üzerinden platformların kendi frekansları aracılığıyla gerçekleştirilecek.

NBA'DE DEV BULUŞMA: TOYOTA CENTER EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İki dev ekibin galibiyet mücadelesi vereceği bu önemli randevu, Houston Rockets'ın evi olan Toyota Center Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Genç yetenekleriyle dikkat çeken Rockets ile tecrübeli yıldızlara sahip Lakers arasındaki bu kapışma, konferans sıralaması açısından da büyük önem taşıyor. Alperen Şengün'ün pota altındaki performansı, tüm Türkiye tarafından yakından takip edilecek.