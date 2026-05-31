Haluk Levent kimdir? Haluk Levent kaç yaşında, nereli?

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent, gerçek adıyla Haluk Acil, Türk rock müziğinin önemli isimlerinden biridir. Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve gitarist olarak tanınan sanatçı, aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da ön plana çıkmaktadır. 2017 yılında kurduğu Ahbap Derneği ile geniş kitlelere ulaşan yardım faaliyetlerine öncülük etmiştir.

HALUK LEVENT KAÇ YAŞINDA?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968 tarihinde doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

HALUK LEVENT NERELİ?

Ünlü sanatçı, Adana'nın Yüreğir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Adana'da geçiren Levent, daha sonra müzik kariyerini sürdürmek için İstanbul'a taşınmıştır.

HALUK LEVENT’İN KARİYERİ

Haluk Levent'in müzik kariyeri 1990'lı yılların başında başladı. 1993 yılında yayımladığı ilk albümü Yollarda ile dikkat çeken sanatçı, Anadolu rock müziğinin yeniden yükselişe geçtiği dönemin önemli isimlerinden biri oldu.

Ardından yayımladığı Bir Gece Vakti, Arkadaş, Mektup ve Yine Ayrılık gibi albümlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kariyeri boyunca 15'ten fazla albüm yayımlayan sanatçı, binlerce konser verdi ve yardım konserleriyle adından söz ettirdi. 2023 yılında ise Time 100 listesinde yer aldı. Özellikle yardım çalışmaları, çevre duyarlılığı ve deprem dönemlerinde yürüttüğü destek faaliyetleriyle Türkiye'nin en tanınan sanatçıları arasında gösterilmektedir.