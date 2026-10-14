Halk TV nerede? Halk TV binası nerede, hangi ilçe ve mahallede?

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Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasının konumu, 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahı yaşanan polis operasyonunun ardından araştırılmaya başlandı. Kanalın hangi ilçede ve mahallede bulunduğu, açık adresinin ne olduğu ve önceki yıllarda hangi stüdyolarda yayın yaptığı merak konusu oldu. Peki, Halk TV nerede, Halk TV binası hangi ilçe ve mahallede bulunuyor? Halk TV'nin eski binası neredeydi? Detaylar...

HALK TV NEREDE HALK TV BİNASI NEREDE, HANGİ İLÇE VE MAHALLEDE?

Halk TV'nin genel merkezi, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Zeytinburnu ilçesinin Maltepe Mahallesi'nde yer alıyor. Kanalın kurumsal yönetim ve televizyon yayıncılığı faaliyetlerini yürüttüğü merkez binası, Litros Yolu Sokak üzerinde bulunuyor.

Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasının açık adresi Maltepe Mahallesi, Litros Yolu Sokak, No:22, Zeytinburnu/ İstanbul olarak belirtiliyor. Kanalın İstanbul stüdyosu da aynı adreste yer alıyor.

Halk TV'nin bulunduğu konumla ilgili araştırmalarda ilçenin ve mahallenin yanı sıra açık adres bilgisi de öne çıkıyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda faaliyet gösteren kanalın merkez binası, Zeytinburnu ilçesinin Maltepe Mahallesi'ndeki Litros Yolu Sokak üzerinde bulunuyor.

HALK TV'NİN ESKİ BİNASI NEREDEYDİ

Halk TV, geçmiş yıllarda İstanbul'un farklı noktalarındaki stüdyoları kullandı. Kanalın eski yayın merkezlerinden biri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Akaretler semtinde bulunuyordu.

Temmuz 2020'de ise Halk TV'nin yayın merkezi Bakırköy'e taşındı. Kanal, yeni stüdyosundan ilk canlı yayını 16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirdi. Halk TV, 17 Temmuz 2020'de Bakırköy'deki yeni stüdyosuna geçtiğini duyurdu.

Kanalın sonraki dönemde kullandığı merkez adresi ise Zeytinburnu ilçesindeki Litros Yolu Sokak No:22 oldu. Ekim 2026 itibarıyla kurumsal iletişim bilgilerinde yer alan bu adres, Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binası ve stüdyosunun konumu olarak belirtiliyor.