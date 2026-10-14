Halk TV kapandı mı? SON DAKİKA!

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Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah saatlerinde polis ekiplerinin girmesinin ardından kanalda yaşanan gelişmeler gündeme geldi. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis ekiplerinin binada bulunduğunu sosyal medya hesabından duyururken, baskının ardından televizyon yayınının durdurulduğu ve kanala kayyum atandığı bildirildi. Peki, Halk TV kapandı mı? Detaylar haberimizde.

HALK TV KAPANDI MI? SON DAKİKA!

Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah saatlerinde polis ekipleri girdi. Binada arama işlemleri devam ederken kanalın yayın akışının durdurulduğu ve Halk TV'ye kayyum atandığı bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından kanalın yayın yapmayı bıraktığı açıklandı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis ekiplerinin binaya girdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mahiroğlu'nun açıklamasının ardından kanaldaki gelişmeler kamuoyunun gündemine geldi.

HALK TV'DE YAYIN NEDEN DURDURULDU?

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, polis ekiplerinin binaya girmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Bayramoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyum heyeti başkanıyla yayının devam etmesi konusunda görüşme gerçekleştirdiğini, ancak görüşmenin sonuçsuz kaldığını aktardı.

Bayramoğlu'nun aktarımına göre, yapılan görüşmenin ardından Halk TV yayını durduruldu. Kanalın yayınlarının durdurulması, binada devam eden arama işlemleri ve kayyum atanmasıyla birlikte gündeme geldi.

CAFER MAHİROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis ekiplerinin kanala girdiğini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mahiroğlu paylaşımında, "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de." ifadelerini kullandı.

Mahiroğlu'nun açıklaması, Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasında yaşanan gelişmelerin duyurulmasının ardından geldi.