Halk arasında “dişi” ve “erkek” olarak iki türe ayrılan ve Diyarbakır'daki Hz. Süleyman Camii'nin yapımında da kullanılan taş hangisidir?

Halk arasında “dişi” ve “erkek” olarak iki türe ayrılan ve Diyarbakır'daki Hz. Süleyman Camii'nin yapımında da kullanılan taş hangisidir?
Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölümün ardından izleyicilerin ve sosyal medyanın gündemine oturuyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, izlenme oranlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Halk arasında “dişi” ve “erkek” olarak iki türe ayrılan ve Diyarbakır'daki Hz. Süleyman Camii'nin yapımında da kullanılan taş hangisidir?

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker’de sorulan sorular, yayınlanan her yeni bölüm sonrası izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Programda yer alan dikkat çekici ve merak uyandıran sorular, ekran başındaki izleyiciler tarafından sıkça konuşuluyor. Halk arasında “dişi” ve “erkek” olarak iki türe ayrılan ve Diyarbakır'daki Hz. Süleyman Camii'nin yapımında da kullanılan taş hangisidir?

HALK ARASINDA “DİŞİ” VE “ERKEK” OLARAK İKİ TÜRE AYRILAN VE DİYARBAKIR'DAKİ HZ. SÜLEYMAN CAMİİ'NİN YAPIMINDA DA KULLANILAN TAŞ HANGİSİDİR?

Mermer

Bazalt

Granit

Kireç taşı

Cevap : Bazalt

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

