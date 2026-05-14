Hakan Safi adaylıktan çekildi mi?

HAKAN SAFİ FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Hakan Safi, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu. Safi, yaptığı açıklamada çocukluğundan bu yana Fenerbahçe’ye duyduğu bağlılığı vurgulayarak, kongre üyeliğiyle birlikte uzun yıllardır camianın bir parçası olduğunu ifade etti.

“ŞARTSIZ VE KOŞULSUZ ADAYIM” DEDİ

Adaylık açıklamasında güçlü ifadeler kullanan Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına “şartsız ve koşulsuz” aday olduğunu belirtti. Safi, kulübü daha güçlü yarınlara taşımak için sorumluluk üstlendiğini ve camianın tüm fertlerini kapsayan bir yönetim anlayışıyla yola çıktığını söyledi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK VE GÜÇLÜ BİR YAPI

Safi, göreve gelmeleri halinde ilk sezonda şampiyonluk hedeflediklerini dile getirerek, Fenerbahçe’nin her zaman en iyisini hak ettiğini vurguladı. Açıklamasında, kulübü daha başarılı ve mutlu yarınlara taşıma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

ÇEKİLME İDDİALARINA YANIT GİBİ AÇIKLAMA

Son günlerde kamuoyunda Hakan Safi’nin adaylıktan çekilerek Aziz Yıldırım lehine bir adım atacağı ve yönetimde başkanvekili olacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak yapılan bu resmi adaylık açıklaması, söz konusu iddiaların ardından dikkatleri yeniden sürece çevirdi.