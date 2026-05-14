Haberler

Hakan Safi adaylıktan çekildi mi?

Hakan Safi adaylıktan çekildi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakan Safi adaylıktan çekildi mi sorusu son saatlerde kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi. Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren iddialar sonrası, Hakan Safi’nin herhangi bir siyasi veya kurumsal adaylık sürecinden geri adım atıp atmadığı araştırılıyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olup olmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Hakan Safi adaylıktan çekildi mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, Hakan Safi hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Adaylık süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, henüz doğrulanmış bir çekilme bilgisi bulunup bulunmadığına dair netlik sağlanmış değil. Gözler şimdi yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

HAKAN SAFİ FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Hakan Safi, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu. Safi, yaptığı açıklamada çocukluğundan bu yana Fenerbahçe’ye duyduğu bağlılığı vurgulayarak, kongre üyeliğiyle birlikte uzun yıllardır camianın bir parçası olduğunu ifade etti.

“ŞARTSIZ VE KOŞULSUZ ADAYIM” DEDİ

Adaylık açıklamasında güçlü ifadeler kullanan Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına “şartsız ve koşulsuz” aday olduğunu belirtti. Safi, kulübü daha güçlü yarınlara taşımak için sorumluluk üstlendiğini ve camianın tüm fertlerini kapsayan bir yönetim anlayışıyla yola çıktığını söyledi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK VE GÜÇLÜ BİR YAPI

Safi, göreve gelmeleri halinde ilk sezonda şampiyonluk hedeflediklerini dile getirerek, Fenerbahçe’nin her zaman en iyisini hak ettiğini vurguladı. Açıklamasında, kulübü daha başarılı ve mutlu yarınlara taşıma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

ÇEKİLME İDDİALARINA YANIT GİBİ AÇIKLAMA

Son günlerde kamuoyunda Hakan Safi’nin adaylıktan çekilerek Aziz Yıldırım lehine bir adım atacağı ve yönetimde başkanvekili olacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak yapılan bu resmi adaylık açıklaması, söz konusu iddiaların ardından dikkatleri yeniden sürece çevirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler

Kardeş ülke savaşa hazırlanıyor
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız

DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı

Meteorolojik kıyamet! Bir günde yaşamadığımız doğa olayı kalmadı
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum

Arınç'tan kendisine 'Siyaset fosili, FETÖ kuryesi' diyen Semih Yalçın'a sert yanıt

Arınç'tan kendisine "FETÖ kuryesi" diyen MHP'li Yalçın'a sert yanıt
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı