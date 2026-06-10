Hakan Çalhanoğlu kimdir? Orta saha Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Millî takım kaptanının 2026 Dünya Kupası’nda sahada olup olmayacağına dair sorular gündemi meşgul ederken, gözler teknik direktörün açıklayacağı nihai kadro listesine çevrilmiş durumda. Taraftarlar ise yıldız futbolcunun turnuvada Türkiye’yi temsil edip etmeyeceğini yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Oyun görüşü, frikik golleri ve pas kalitesiyle öne çıkan tecrübeli bir isimdir. Kariyerinde Almanya ve İtalya’nın önemli kulüplerinde forma giymiştir.

HAKAN ÇALHANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

8 Şubat 1994 doğumlu olan Hakan Çalhanoğlu, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

HAKAN ÇALHANOĞLU NERELİ?

Almanya’nın Mannheim kentinde doğmuştur. Ailesi ise Türkiye kökenlidir.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN KARİYERİ

Futbola Almanya’da başlayan Çalhanoğlu; Karlsruher, Hamburg, Bayer Leverkusen, Milan ve Inter gibi kulüplerde forma giymiştir. Günümüzde Serie A ekiplerinden Inter’de oynamaktadır ve Türkiye A Millî Takımı’nın kaptanlığını yapmaktadır.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

2026 Dünya Kupası için açıklanan geniş kadroda Hakan Çalhanoğlu’nun yer alması futbolseverleri sevindirdi. Orta sahadaki liderliği, oyun kurucu rolü ve tecrübesiyle dikkat çeken yıldız isim, 26 kişilik listede kendine yer bularak turnuvanın en önemli parçalarından biri oldu.

Teknik heyetin açıkladığı kadroda yer alan Çalhanoğlu’nun, 2026 Dünya Kupası’nda Türkiye’nin en kritik oyuncularından biri olarak sahaya çıkması bekleniyor. Taraftarlar ise kaptanın turnuvada göstereceği performansı büyük bir heyecanla takip edecek.