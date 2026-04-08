Hakan Çakır davası SON DAKİKA! Hakan Çakır cinayeti nedir? Hakan Çakır katilleri ne kadar ceza aldı?

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Anneleri ve kardeşiyle birlikte evine dönerken yaşanan sözlü taciz ve kavgada yaşamını yitiren Çakır’ın davasında mahkeme, sanıklara verilen cezaları açıkladı. Peki, Hakan Çakır cinayeti nedir? Hakan Çakır katilleri ne kadar ceza aldı? Detaylar haberimizde.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve geniş yankı uyandıran Hakan Çakır davasında karar açıklandı. 23 yaşındaki Hakan Çakır, 10 Ağustos gecesi annesi ve kız kardeşiyle evine giderken uğradığı sözlü taciz sonrası çıkan kavga sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 8 sanığın yargılandığı dava sona erdi.

Yargılama sürecinde mahkeme, olayın tüm detaylarını dikkate alarak sanıklara verilen cezaları açıkladı. Suça sürüklenen çocuklar ve yetişkin sanıklar hakkında verilen kararlar, toplumda büyük ilgi uyandırdı.

HAKAN ÇAKIR CİNAYETİ NEDİR?

Hakan Çakır cinayeti, 22 yaşındaki genç bir bireyin Keçiören’de yaşadığı trajik bir olay sonucunda hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. İddianamede olayın ayrıntıları şu şekilde yer aldı:

10 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında, Hakan Çakır annesi S.Ö. ve kardeşi M.N.Ç. ile birlikte evine gitmekteydi.

Yolun kapatılması üzerine Umut Kılınç ve Ahmet Emir Zeynal ile kısa bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu yaşanan arbede sırasında Hakan Çakır bıçaklanarak ağır yaralandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

İddianamede, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç’ın maktule yönelik “kasten öldürme” suçundan yargılandığı belirtildi. Ayrıca “kasten öldürmeye teşebbüs”, “basit yaralama”, “hakaret”, “kadına karşı basit yaralama” ve “tehdit” suçlarından da ceza talep edildi.

HAKAN ÇAKIR KATİLLERİ NE KADAR CEZA ALDI?

Hakan Çakır davasında 8 sanık, işledikleri suçlara göre farklı cezalara çarptırıldı. Kararlar şu şekilde açıklandı:

Baba Cemal Zeynal: Maktule yönelik “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Ahmet Emir Zeynal: “Kasten öldürme” suçundan müebbet, ayrıca “kasten öldürmeye teşebbüs” ve diğer suçlardan 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası.

Umut Kılınç: “Kasten öldürme” suçundan müebbet, diğer suçlardan 45 yıl 9 ay hapis cezası.

Suça sürüklenen çocuklar:

14 yaşındaki T.Y.Z.: 25 yıl hapis

17 yaşındaki B.S.Z.: 32 yıl hapis

Mahkeme, suça sürüklenen çocukların ve yetişkin sanıkların fiillerinin ağır sonuçlarını göz önünde bulundurarak, toplumsal adaletin sağlanması amacıyla bu cezaları verdi.

DAVANIN ARKA PLANINDA YAŞANANLAR

İddianameye göre, olayın çıkış noktası Hakan Çakır’ın annesi ve kardeşi tarafından yolun kapatılması nedeniyle sanıklardan çekilmelerini istemeleri oldu. Yol verildikten sonra sözlü tacizlerin devam etmesi, kavgayı tetikledi. Çıkan arbede sırasında Hakan Çakır aldığı bıçak yarası sonucu hayatını kaybetti.

Mahkeme süreci boyunca tanık ifadeleri, olay yeri incelemeleri ve sanıkların beyanları titizlikle değerlendirildi. Yargılama, özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının belirlenmesinde dikkatli bir şekilde yürütüldü.