Hafsanur Sancaktutan gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hafsanur Sancaktutan’ın adı ünlülere yönelik son operasyonla anılınca sosyal medyada tartışmalar hız kazandı. Gözaltı kararı alınıp alınmadığı ve operasyonun ayrıntıları büyük bir merak konusu haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Hafsanur Sancaktutan, ünlülere yönelik gerçekleştirilen yeni dalga operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor. Operasyonla ilgili detaylar soruşturma kapsamında devam ediyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hafsanur Sancaktutan, diğer 13 kişiyle birlikte uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Emre Fel, Burak Deniz, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ender Eroğlu ve Enes Güler de gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. İsimlerden 11’i gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor ve 1 kişi yurt dışında bulunuyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, Türk oyuncudur. 2015 yılından bu yana televizyon dizilerinde rol almakta ve tiyatro ile oyunculuğa küçük yaşta başlamıştır. Başarılı performanslarıyla genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiştir.

HAFSANUR SANCAKTUTAN YAŞINDA?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 doğumludur ve 2026 itibarıyla 26 yaşındadır.

HAFSANUR SANCAKTUTAN NERELİ?

Hafsanur Sancaktutan İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Rize’li, anne tarafından Batum göçmeni kökenine sahiptir.

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN KARİYERİ

Hafsanur Sancaktutan, Gülperi dizisinde Fidan, Aşk Ağlatır’da Ada Meryem Varlı, Son Yaz’da Yağmur Kara, Darmaduman’da Derin, Ya Çok Seversen’de Leyla Köksal, Siyah Kalp’te Melek Çakırca ve Kıskanmak dizisinde Mükerrem Şen karakterlerini canlandırdı. Disney+ platformunda yayımlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde Sinem karakteriyle başrol oynadı. Tiyatro oyunlarında da yer alan Sancaktutan, ödüllerle de kariyerini taçlandırdı; Altın Kelebek ve TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri başta olmak üzere çeşitli ödüller aldı.