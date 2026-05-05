Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi ne zaman, nerede çekildi?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU

Hababam Sınıfı Güle Güle, Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden biri olan Hababam Sınıfı filmlerinin devam halkalarından biridir. Film, haylaz öğrencilerle disiplinli okul düzeni arasındaki eğlenceli çatışmayı konu alır.

Hikâye, okulun efsaneleşmiş “Hababam Sınıfı” öğrencilerinin yeni maceralarını ve okul hayatındaki bitmeyen yaramazlıklarını merkezine alır. Öğrenciler her zamanki gibi derslerden çok eğlenceye odaklanırken, öğretmenler ise onları düzene sokmak için çeşitli yöntemler dener. Film, hem duygusal hem de komik sahneleriyle serinin klasik ruhunu devam ettirir.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI

Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Türk sinemasının usta isimleri yer alır. Başlıca oyuncular arasında:

• Kemal Sunal

• Halit Akçatepe

• Şener Şen

• Adile Naşit

• Münir Özkul

Bu güçlü kadro, filmin hem komedi hem de duygusal yönünü başarılı şekilde yansıtarak seriyi unutulmaz hale getirmiştir.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi 1981 yılında çekilmiştir. Film, Yeşilçam döneminin sonlarına doğru ortaya çıkan ve serinin devam filmleri arasında yer alan önemli yapımlardan biridir.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film çekimleri büyük ölçüde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Özellikle:

• İstanbul, Üsküdar – Validebağ Korusu

• Adile Sultan Kasrı (Hababam Sınıfı Müzesi olarak bilinen okul seti)

bu film serisinin en ikonik çekim mekânlarıdır. Okul sahneleri, doğal atmosferiyle bilinen bu tarihi yapıda çekilerek filme nostaljik bir hava katmıştır.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Hababam Sınıfı Güle Güle, Türk sinema tarihinde sadece bir komedi filmi değil, aynı zamanda kuşaklar arası bir kültür mirasıdır. Eğlenceli hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve unutulmaz sahneleriyle bugün hâlâ ilgiyle izlenmektedir.