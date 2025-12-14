Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı konusu, özeti ve Hababam Sınıfı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı konusu nedir, Hababam Sınıfı oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı özeti gibi konuları inceliyoruz.
HABABAM SINIFI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6-A Edebiyat sınıfını, namıdiğer Hababam Sınıfı'nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.
HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Filmin ilk serisinin başrolleri arasında Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit bulunmaktadır.
Bu filmde aynı zamanda Ayşen Gruda, konuk oyuncu olarak yer almıştır ve bu, Ayşen Gruda'nın rol aldığı ilk sinema deneyimidir.
Kemal Sunal
Münir Özkul
Halit Akçatepe
Sıtkı Akçatepe
Tarık Akan
Ertuğrul Bilda
Feridun Şavlı
Hayri Karabey
Cem Gürdap
Talat Dumanlı
Ahmet Arıman
Akil Öztuna
Cengiz Nezir
İbrahim Oraloğlu
Bülent İğdiroğlu
Kemal Ergüvenç
Ergun Sözen
Muharrem Gürses
Gazanfer Şener
Adile Naşit
Ercan Gezmiş
Hakkı Karadayı
Bülent Onaran
Leman Akçatepe
Dilaver Gür
Ayşen Gruda
HABABAM SINIFI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı film serisinin ilk filmidir. Bu film ve aynı zamanda serinin tüm filmleri, İstanbul'un Üsküdar semtindeki Adile Sultan Kasrı'nda çekilmiştir.