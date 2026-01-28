Haberler

Haaland oynuyor mu, Haaland ilk 11'de mi (Manchester City Galatasaray)?

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'ndeki dev randevu öncesi Manchester City cephesinden gelen haberler, Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken İngiliz devini düşündürüyor. Peki, Haaland oynuyor mu, Haaland ilk 11'de mi (Manchester City Galatasaray)?

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Manchester City, son yılların en büyük sakatlık ve ceza kabusuyla karşı karşıya. Pep Guardiola'nın ekibinde, savunmadan hücuma kadar tam 11 önemli isim kadroda yer almıyor. Peki, Haaland oynuyor mu, Haaland ilk 11'de mi?

MANCHESTER CITY'DE KADRO KRİZİ: GALATASARAY ÖNCESİ 11 EKSİK!

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Manchester City, son yılların en büyük sakatlık ve ceza kabusuyla karşı karşıya. Pep Guardiola'nın ekibinde, savunmadan hücuma kadar tam 11 önemli isim kadroda yer almıyor. Savunmanın bel kemikleri Ruben Dias, John Stones ve Josko Gvardiol sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken; orta sahanın beyni Rodri ise kart cezası sebebiyle bu kritik mücadeleyi tribünden izleyecek. Ayrıca yeni transferler Marc Guehi ve Antoine Semenyo, UEFA listesinde isimleri yer almadığı için sahaya çıkamayacak isimler arasında.

HAALAND OYNUYOR MU? ERLING HAALAND İLK 11'DE Mİ?

Futbolseverlerin en çok yanıt aradığı soru ise Norveçli gol makinesi Erling Haaland'ın durumu. Hafta sonu Premier Lig'deki Wolverhampton maçında dinlendirilen Haaland'ın, Galatasaray maçına tamamen odaklandığı biliniyor.

Haaland İlk 11'de mi? Gelen son bilgilere göre Erling Haaland'ın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Pep Guardiola'nın, elindeki eksik kadroya rağmen hücum hattının en ucunda Haaland'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. : Norveçli yıldız, Manchester City'nin Galatasaray karşısındaki en büyük kozu olacak. Takımdaki birçok as oyuncunun yokluğunda gol yükü tamamen onun omuzlarında.

Manchester City'nin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde bekleniyor: Donnarumma, Rico Lewis, Khusanov, Nathan Ake, Ait-Nouri, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki; Phil Foden, Jeremy Doku ve Erling Haaland.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

