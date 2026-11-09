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Gürkan Uygun kimdir? Babası Bahattin Uygun'u toprağa veren Memati kaç yaşında?

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Gürkan Uygun kimdir? Babası Bahattin Uygun'u toprağa veren Memati kaç yaşında?
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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, 86 yaşında hayatını kaybeden babası Bahattin Uygun'u 9 Kasım 2026'da Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verdi. Taziyeleri kardeşi Volkan Uygun ile birlikte camide kabul etti. Peki Gürkan Uygun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde.

Bahattin Uygun 86 yaşındaydı. Oyuncu Gürkan Uygun ile kardeşi Volkan Uygun, babalarını 9 Kasım 2026 ikindisinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde defnetti.

Tabutu omuzlayanlar arasında, ekranda yıllarca Memati Baş'ı oynayan Gürkan Uygun da vardı.

GÜRKAN UYGUN'UN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Gürkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'ne getirildi; iki kardeş taziyeleri burada kabul etti.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Bahattin Uygun, Körfez Asri Mezarlığı'na gömüldü. Törende aile yakınları, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve mahalleden çok sayıda kişi vardı.

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun, en çok Kurtlar Vadisi'ndeki Memati Baş rolüyle tanınan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Tiyatroyla lisede tanıştı, 1990'da amatör sahnelerde oynamaya başladı ve 1993'te İstanbul'a taşındı.

Dormen Tiyatrosu'nda yetişti, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Profesyonel sahneye 1994'te Muhteşem İkili ile çıktı; Dormen'de Komik Para ve Arapsaçı gibi komedilerde oynadı.

GÜRKAN UYGUN KAÇ YAŞINDA?

Gürkan Uygun 52 yaşında. 27 Mayıs 1974'te doğdu.

GÜRKAN UYGUN NERELİ?

Gürkan Uygun, Kocaeli'nin Yarımca beldesinde doğdu. Aslen Ordulu olan oyuncunun ailesi Gürcü kökenli. Babasının toprağa verildiği Körfez, Yarımca'nın bugün bağlı olduğu ilçe.

GÜRKAN UYGUN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gürkan Uygun televizyona 1994'te Kaygısızlar ile geldi. Tatlı Kaçıklar, Yedi Numara, Deli Yürek ve Çiçek Taksi'den sonra 2003'te Kurtlar Vadisi başladı. Memati Baş'ı Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve 2007-2012 arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu'da oynadı. Aynı karakterle Kurtlar Vadisi Irak (2006) ve Kurtlar Vadisi Filistin (2011) filmlerinde de sinema perdesine çıktı.

Sonraki yıllarda Muhteşem Yüzyıl'da Mimar Sinan'ı, Kaçak'ta Serhat Hakeri'yi, Payitaht: Abdülhamid'de Halil Halit Bey'i, Uyanış: Büyük Selçuklu'da da Hasan Sabbah'ı oynadı. 2021'de TRT 1'de başlayan Teşkilat'ta Efkar karakterini canlandırdı. Sinemada 2019 yapımı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nda Özer Feyzioğlu rolündeydi.

GÜRKAN UYGUN EVLİ Mİ?

Gürkan Uygun evli. Oyuncu, 2008'de Şebnem Ceylan ile evlendi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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