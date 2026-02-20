Gümüşhane Valisi kim oldu? Yeni Gümüşhane Valisi Cevdet Atay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gümüşhane iline yeni vali atandı. Yeni Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Gümüşhane Valisi Cevdet Atay nereli, kaç yaşında? Gümüşhane Valisi kim oldu?

GÜMÜŞHANE VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:



GÜMÜŞHANE VALİSİ CEVDET ATAY KİMDİR?

Cevdet Atay, 1973 senesinde Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 2000 senesinde İİBF'yi bitirdi. Samsun Kavak, Isparta Aksu ve Kırşehir Çiçekdağı'nde Kaymakamlık vekilliği görevlerini yaptı. Çorum'un Oğuzlar, Malatya'nın Erguvan, Doğanşehir, Trabzon Çaykara ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İller idaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlıkları görevlerini yapan Sayın Cevdet ATAY, 1 Eylül 2018'de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na atandı. Sayın Cevdet ATAY, 09 Haziran 2020 valiler kararnamesiyle Düzce Valiliği'ne atandı.

9 Ağustos 2023 tarih ve 32275 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/376 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak valisi olarak atanan Atay, 19 Eylül 2024 tarih ve 32667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/321 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmıştır. Cevdet Atay, 20 Şubat 2026'da Gümüşhane Valisi oldu.