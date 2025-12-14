Haberler

Gülşah Durbay neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak?

Gülşah Durbay neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanser tedavisi nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan ve entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan üzücü haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Durbay'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kamuoyunda, vefat nedenine ve cenaze töreninin ne zaman düzenleneceğine ilişkin sorular gündeme geldi.

Kolon kanseri teşhisiyle bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın durumu son günlerde ağırlaşmıştı. Yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Durbay, hayatını kaybederek sevenlerini ve Manisa halkını yasa boğdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede gözetim altında bulunan Durbay'ın vefatı, Manisa'da ve siyasi çevrelerde büyük üzüntüye neden oldu.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, eğitim hayatına memleketinde başladı. Lisans öğrenimini 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Akademik yolculuğunu sürdüren Durbay, 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ayrıca Yaşar Üniversitesi'nde İngilizce İşletme alanında yüksek lisans yapan Durbay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans üzerine doktora çalışmalarına başladı.

Meslek hayatında gıda sektöründe çeşitli yönetici pozisyonlarında görev alan Durbay, aynı zamanda firmalara gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetimi ve stratejik planlama konularında danışmanlık hizmetleri verdi. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında adım atan Durbay, 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 2015-2020 yılları arasında ise iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı unvanını kazandı.

Göreve başlamasının ardından kısa süre içinde kolon kanseri tedavisi gördüğünü kamuoyuyla paylaşan Durbay, sağlık mücadelesini sürdürürken belediye başkanlığı görevini de devam ettirdi.

CENAZE NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Gülşah Durbay'ın cenaze törenine ilişkin tarih ve program henüz netlik kazanmadı. Resmî açıklamanın, ailesi ve yetkili makamlar tarafından ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer

Resmen açıklandı: Arda'dan dengeleri değiştirecek transfer
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

İşte Guardiola'nın City'e istediği Türk yıldız
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
title