Gülşah Durbay neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak?

Kolon kanseri teşhisiyle bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın durumu son günlerde ağırlaşmıştı. Yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Durbay, hayatını kaybederek sevenlerini ve Manisa halkını yasa boğdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede gözetim altında bulunan Durbay'ın vefatı, Manisa'da ve siyasi çevrelerde büyük üzüntüye neden oldu.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, eğitim hayatına memleketinde başladı. Lisans öğrenimini 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Akademik yolculuğunu sürdüren Durbay, 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ayrıca Yaşar Üniversitesi'nde İngilizce İşletme alanında yüksek lisans yapan Durbay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans üzerine doktora çalışmalarına başladı.

Meslek hayatında gıda sektöründe çeşitli yönetici pozisyonlarında görev alan Durbay, aynı zamanda firmalara gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetimi ve stratejik planlama konularında danışmanlık hizmetleri verdi. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında adım atan Durbay, 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 2015-2020 yılları arasında ise iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı unvanını kazandı.

Göreve başlamasının ardından kısa süre içinde kolon kanseri tedavisi gördüğünü kamuoyuyla paylaşan Durbay, sağlık mücadelesini sürdürürken belediye başkanlığı görevini de devam ettirdi.

CENAZE NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Gülşah Durbay'ın cenaze törenine ilişkin tarih ve program henüz netlik kazanmadı. Resmî açıklamanın, ailesi ve yetkili makamlar tarafından ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.