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Güllü'nün kızı öldü mü, Tuğyan Ülkem Gülter öldü mü, yaşıyor mu?

Güllü'nün kızı öldü mü, Tuğyan Ülkem Gülter öldü mü, yaşıyor mu?
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Son günlerde sosyal medyada “Güllü’nün kızı öldü mü, yaşıyor mu?” ve “Tuğyan Ülkem Gülter öldü mü?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan iddialar, kısa sürede gündem olurken konuya ilişkin resmi bir açıklama olup olmadığı da merak ediliyor.

“Tuğyan Ülkem Gülter öldü mü, yaşıyor mu?” sorusu özellikle son saatlerde internet aramalarında üst sıralara yükselmiş durumda. Güllü’nün kızı hakkında dolaşan iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, konuya dair net ve resmi bir bilgi bulunmaması dikkat çekiyor. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle gözler yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.

GÜLLÜ’NÜN KIZI ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde sosyal medyada “Güllü’nün kızı öldü mü?” ve “Tuğyan Ülkem Gülter öldü mü?” şeklindeki iddialar hızla yayılmaya başladı. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan bu söylentiler, internet aramalarında da üst sıralara yükseldi. Ancak konuya ilişkin herhangi bir resmi kaynak ya da doğrulanmış bir ölüm haberi bulunmuyor.

Gündeme gelen iddiaların ardından yapılan araştırmalarda Tuğyan Ülkem Gülter’in hayatını kaybettiğine dair bir bilgi olmadığı görülüyor. Sosyal medyada dolaşan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı, doğrulanmamış paylaşımlardan ibaret olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle “öldü” yönündeki haberler asılsız olarak değerlendirilirken, Tuğyan Ülkem Gülter’in yaşadığı ve hakkında çıkan söylentilerin bilgi kirliliğinden kaynaklandığı belirtiliyor.

İşte, Tuğyan Ülkem Gülter’in son hali:

Osman DEMİR
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