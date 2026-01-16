Gülen Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gülen Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gülen Gözler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gülen Gözler filmini izleyecek olanların merak ettiği Gülen Gözler konusu nedir, Gülen Gözler oyuncuları kimler ve Gülen Gözler özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türk sinemasının unutulmaz aile komedilerinden biri olan Gülen Gözler, İstanbul'da kalabalık ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Yaşar Usta'nın sıcak ve eğlenceli hikâyesini konu alır. Yaşar Usta; eşi Nezaket ve beş yetişkin kızıyla birlikte mütevazı bir hayat sürmektedir. Marangozluk yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Yaşar Usta, geçim sıkıntısına rağmen onurundan ve değerlerinden ödün vermez.

Eski arkadaşı Yunus'un inşaatlarında çalışarak gelirini artırsa da, Yunus'un cimriliği ve kurnaz yollarla zenginleşmesi Yaşar Usta'yı rahatsız eder. Bu nedenle aralarındaki mesafe her geçen gün daha da açılır. Aile içinde ise evlilik meseleleri gündemin merkezindedir. Büyük kızı Fikret, pilot Vecihi'nin ısrarlı evlenme teklifleriyle karşı karşıya kalırken, Yaşar Usta kızını vermeye yanaşmaz. Diğer kızları da farklı talipler ve hayat tercihleriyle evin içindeki karmaşayı artırır.

Film, geleneksel aile yapısı, baba otoritesi, evlilik baskısı ve dürüstlük gibi temaları; sıcak mizah ve duygusal sahnelerle harmanlayarak izleyiciye sunar.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yeşilçam'ın usta isimlerini bir araya getiren filmin oyuncu kadrosu şu şekildedir:

• Münir Özkul – Yaşar Usta

• Adile Naşit – Nezaket (Yaşar Usta'nın eşi)

• Müjde Ar – İsmet

• Şener Şen – Vecihi

• Ayşen Gruda – Fikret

• Halit Akçatepe – Dursun

• Itır Esen – Nedret

• Şevket Altuğ – Laz Şevket

• Lale Ilgaz – Hasret

• Nejat Gürçen – Yunus

• Sevda Aktolga – Hikmet

• Mahmut Hekimoğlu – Temel

• Ahmet Sezerel – Orhan

• Tuncay Akça – Tuncay

• İhsan Yüce – Hasan Usta

Bu güçlü kadro, filmi Yeşilçam'ın en sevilen aile komedilerinden biri hâline getirmiştir.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler, İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekilmiştir. Filmde sıkça görülen ve dikkat çeken köşk sahneleri, Yeşilköy'de Gazi Evrenos Caddesi üzerinde yer alan ve "Stavro'nun eski köşkü" olarak bilinen mekânda çekilmiştir. Bu köşk, Arzu Film'in birçok klasik yapımına ev sahipliği yapmasıyla da tanınmaktadır.

Film, 1977 yılında vizyona girmiştir ve günümüzde hâlâ televizyon yayınları ve dijital platformlar sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaktadır.