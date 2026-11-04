Gülazer Akın kimdir, ne iş yapıyor? Gülazer Akın kaç yaşında, nereli

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Gülazer Akın, gündeme gelen gelişmenin ardından merak edilen isimler arasında yer aldı. Akın'ın hayatı, biyografisi ve geçmişine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Gülazer Akın kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

GÜLAZER AKIN KİMDİR?

Gülazer Akın, 1975 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

GÜLAZER AKIN KAÇ YAŞINDA?

1975 doğumlu olan Gülazer Akın, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

GÜLAZER AKIN NERELİ?

Gülazer Akın, Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğmuştur.

GÜLAZER AKIN TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Gülazer Akın, gözaltına alındığı tarihin 30. yıl dönümü olan 3 Kasım 2026 tarihinde Kayseri Bünyan Cezaevi'nden tahliye edilmiştir.

GÜLAZER AKIN NE İŞ YAPIYOR?

Gülazer Akın'ın mesleğine ve çalışma hayatına ilişkin verilen bilgiler arasında herhangi bir detay bulunmamaktadır.