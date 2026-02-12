Haberler

Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 850 yılına tarihlenen ve hâlen kullanımda olan dünyanın en eski köprüsü nerededir?

Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen seyirciler, yarışmacının vereceği cevaba odaklanırken bir yandan da doğru yanıtın peşine düşüyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 850 yılına tarihlenen ve hâlen kullanımda olan dünyanın en eski köprüsü nerededir?

Yeni bölümde yer alan sorular, izleyicide büyük bir merak duygusu yaratıyor. Yarışmacının kararını bekleyen izleyiciler, bir yandan da kendi bilgi düzeylerini sınayarak cevabı araştırıyor. Keyifli ve öğretici bir deneyim sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilerin kendilerini yarışmacının yerinde hayal etmelerine olanak tanıyor. Peki, Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 850 yılına tarihlenen ve hâlen kullanımda olan dünyanın en eski köprüsü nerededir?

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GÖRE, MÖ 850 YILINA TARİHLENEN VE HÂLEN KULLANIMDA OLAN DÜNYANIN EN ESKİ KÖPRÜSÜ NEREDEDİR?

A: İskenderiye

B: İzmir

C: Rodos

D: Bağdat

Cevap : B

    Dünyanın en popüler ve en fazla ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

    Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü kazanılıyor. Yarışmacı istediği an çekilebilir ve en son doğru yanıtladığı sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmaya veda edebilir.

    Osman DEMİR
