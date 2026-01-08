Sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Fransız futbolcunun Süper Kupa finalinde oynama talebi üzerine Fenerbahçe cephesi işlemleri kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Guendouzi'nin Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, yıldız oyuncunun Perşembe günü öğleden sonra İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Guendouzi Galatasaray Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Fenerbahçe yeni transferi Guendouzi Süper Kupa finalinde oynayabilir mi?

FENERBAHÇE TRANSFERDE VİTES YÜKSELTTİ

Anthony Musaba'nın Süper Kupa yarı finalinde sergilediği ve iki asistle süslediği performans, Fenerbahçe yönetiminde transfer iştahını artırdı. Sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Lazio'dan kadroya katılması planlanan Matteo Guendouzi'yi Süper Kupa finaline yetiştirmek için süreci hızlandırma kararı aldı.

LAZIO YEŞİL IŞIK YAKTI: 30 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Fenerbahçe'nin Lazio'ya bonuslarla birlikte toplam 30 milyon Euro'yu bulan bir teklif sunduğu, İtalyan kulübünün de bu öneriye olumlu yaklaştığı öğrenildi. 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

GUENDOUZI'DEN YÖNETİME NET MESAJ: "DERBİDE SAHADA OLMAK İSTİYORUM"

Matteo Guendouzi'nin, Lazio formasıyla son karşılaşmasına çıktıktan sonra yeni macerasına Süper Kupa finaliyle başlamak istediğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği belirtildi. Fransız futbolcunun Perşembe günü öğleden sonra İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

TEDESCO HAZIR BEKLİYOR: İLK 11 SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da Guendouzi'yi kısa sürede sahada görmek istediği ifade ediliyor. Tecrübeli orta sahanın Cumartesi günü maç kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılırken, takımla antrenmanlara katılması halinde ilk 11'de başlaması ihtimalinin güçlü olduğu vurgulanıyor.

YILLIK 5 MİLYON EURO MAAŞ, TARİHİ BONSERVİS

Guendouzi'nin Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 5 milyon Euro kazanacağı belirtilirken, 30 milyon Euro seviyesine ulaşan bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en yüksek maliyetli transferlerinden biri olması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde bugüne kadar en yüksek bonservis bedeli 22,5 milyon Euro ile Kerem Aktürkoğlu için ödenmişti. Bu transferi 19,5 milyon Euro ile En-Nesyri, 18 milyon Euro ile Nene ve 15 milyon Euro ile Cengiz Ünder takip etmişti.