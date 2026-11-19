Oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında yer alan GTA 6'nın çıkış tarihi yaklaşırken, bilgisayar oyuncuları da PC sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceğini araştırıyor. Rockstar Games'in yeni oyunu için konsol çıkış takvimi gündemdeki yerini korurken, PC kullanıcıları GTA 6'yı hangi tarihte oynayabileceklerini merak ediyor.

GTA 6 PC ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürüldü. Ancak oyunun bilgisayar sürümü, konsol versiyonuyla aynı tarihte çıkmadı. Rockstar Games'in resmi internet sitesinde ve müşteri destek sayfasında PC platformuna ilişkin bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Bu nedenle GTA 6'nın bilgisayarda oynanabileceği kesin tarih henüz açıklanmadı. Oyunun PC sürümüne ilişkin resmi bir duyuru yapılmadığı için bilgisayar kullanıcılarının bekleyişi devam ediyor.

GTA 6 PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın PC sürümünün 2027 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceği öne sürüldü. Oyun dünyasına ilişkin haberler yayımlayan GamesBeat, 13 Ekim 2026 tarihli haberinde Rockstar Games'in PC versiyonunu Ocak-Mart 2027 döneminde çıkarmayı planladığını yazdı.

Haberde, söz konusu bilginin Rockstar Games'in planlarına yakın dört sektör kaynağına dayandığı belirtildi. Ancak şirket, PC sürümünün bu tarihlerde yayımlanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla 2027'nin ilk çeyreği, şu aşamada kesinleşmiş bir çıkış tarihi değil, basına yansıyan bir iddia olarak değerlendiriliyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA ÇIKTI?

GTA 6, 19 Kasım 2026 itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarının erişimine açıldı. Rockstar Games'in resmi platform bilgilerinde bu iki konsol yer alırken bilgisayar sürümü için henüz bir listeleme yapılmadı.

Oyunun PC sürümü duyurulmadığı için Steam, Epic Games Store veya Rockstar Games Launcher üzerinden satın alınabilecek resmi bir bilgisayar versiyonu da bulunmuyor.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI MI?

GTA 6'nın bilgisayar sürümü henüz resmi olarak duyurulmadığı için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de açıklanmadı. Oyunun PC versiyonu için işlemci, ekran kartı, RAM ve depolama alanı gibi teknik ayrıntılar henüz Rockstar Games tarafından paylaşılmadı.

İnternette GTA 6 PC sistem gereksinimleri başlığıyla yayımlanan listelerin resmi açıklama olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Oyuncuların bilgisayarlarının oyunu çalıştırıp çalıştırmayacağı, ancak PC sürümünün teknik özellikleri duyurulduğunda kesinlik kazanacak.