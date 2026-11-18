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Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 için çıkış tarihi yaklaşırken oyuncuların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Grand Theft Auto VI'ın piyasaya sürülmesine saatler kala Türkiye'deki oyunseverler, oyunun erişime açılacağı saati araştırıyor. Peki, GTA 6 bu gece mi çıkıyor? GTA 6 Türkiye saati ile saat kaçta çıkacak? İşte oyunun çıkış tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

GTA 6 BU GECE Mİ ÇIKIYOR?

Evet. Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü piyasaya sürülecek. Oyunun bölgesel çıkış sistemi kapsamında her ülkede yerel saatle 00.00'da erişime açılması planlanıyor.

Bu takvime göre Türkiye'deki oyuncular, 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla GTA 6'yı oynayabilecek. Böylece oyunun çıkışı için beklenen geri sayım bu gece sona erecek.

GTA 6 TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılacak. Rockstar Games'in bölgesel yayın takvimine göre hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X|S kullanıcıları yerel saatle gece yarısından itibaren oyuna giriş yapabilecek.

Oyuncuların çıkış saatinde sorun yaşamamak için ön yükleme işlemlerini tamamlamaları ve konsollarında yeterli depolama alanı bulundurmaları öneriliyor.