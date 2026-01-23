Haberler

Grok çöktü mü, 23 Ocak Cuma Grok problem mi var?
Yapay zekâ teknolojileri artık günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, bu sistemlerin kesintisiz çalışması ve her an erişilebilir olması büyük önem taşıyor. X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarıyla etkileşim kuran, esprili üslubuyla ve kimi zaman politik doğruculuğu bir kenara bırakan Grok adlı yapay zekâ botu ise 23 Ocak 2025 tarihinde bazı bölgelerde erişim sıkıntıları yaşadı. Bu durum, "Grok çöktü mü?" sorusunu sosyal medyada gündeme taşıdı.

Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI tarafından geliştirilen ve doğrudan X platformuna entegre edilen Grok, 23 Ocak 2025 Cuma günü dünya genelinde birçok kullanıcı tarafından erişim problemleriyle rapor edildi. Kullanıcılar botun yanıt vermediğini veya bağlantı hatası verdiğini belirtirken, yaşanan kesintinin geçici bir teknik arızadan mı yoksa geniş çaplı bir altyapı sorununun mu sonucu olduğu merak konusu oldu.

GROK ÇÖKTÜ MÜ? ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

23 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla Grok yapay zekâ hizmetinde kullanıcılar tarafından çeşitli erişim problemleri bildirildi. Bazı bölgelerde tamamen bağlantı kurulamazken, bazı kullanıcılar ise sistemin son derece yavaş yanıt verdiğini aktardı.

KULLANICILARDAN YOĞUN ŞİKAYETLER

Bağımsız kesinti izleme platformlarında ve sosyal medya üzerinde paylaşılan raporlar, Grok'un belirli aralıklarla devre dışı kaldığını ortaya koydu. Özellikle X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlarda, birçok kullanıcı botun cevap vermediğini veya oturum açma denemelerinde hata aldığını dile getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, sorunun geçici bir sunucu kesintisinden mi yoksa sistemsel bir güncellemeden mi kaynaklandığını merak ediyor. Yetkililerden açıklama beklenirken, erişim sorunları bazı bölgelerde devam ediyor.

