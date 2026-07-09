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Greenwood uçak takip kodu ne, Mason Greenwood İstanbul'a ne zaman gelecek, saat kaçta inecek?

Greenwood uçak takip kodu ne, Mason Greenwood İstanbul'a ne zaman gelecek, saat kaçta inecek?
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Fenerbahçe ile adı anılan Mason Greenwood'un transferinde sıcak gelişmeler yaşanırken, taraftarlar yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişine odaklandı. "Greenwood uçak takip kodu ne?", "Mason Greenwood İstanbul'a ne zaman gelecek?" ve "Saat kaçta inecek?" soruları sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer alırken, transfer sürecine ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddiaların güçlenmesiyle birlikte gözler oyuncunun İstanbul yolculuğuna çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Greenwood uçak takip kodu nedir?", "İstanbul'a ne zaman gelecek?" ve "Hangi saatte iniş yapacak?" sorularına yanıt ararken, yıldız futbolcunun olası uçuş bilgileri merak konusu oldu.

GREENWOOD UÇAK TAKİP KODU NE?  

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mason Greenwood için heyecan doruğa çıktı. Sarı-lacivertli kulübün İngiliz yıldızın transferinde sona yaklaştığı öne sürülürken, taraftarlar oyuncunun İstanbul'a geliş tarihini ve uçuş bilgilerini araştırmaya başladı. "Greenwood uçak takip kodu ne?", "Mason Greenwood İstanbul'a ne zaman gelecek?" ve "Saat kaçta inecek?" soruları sosyal medyada gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

 Transfer iddialarına göre Mason Greenwood'un önümüzdeki 24 saat içerisinde özel jetle İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe ile görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öne sürülürken, transfer sürecinin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor.

Henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun İstanbul'a gelişine ilişkin hazırlıkların sürdüğü iddia ediliyor.

UÇAK TAKİP KODU AÇIKLANDI MI?

Mason Greenwood'un İstanbul'a getirecek özel uçağın uçuş kodu veya takip bilgileri henüz paylaşılmadı. Bu nedenle şu an için FlightRadar24 veya benzeri uçuş takip platformlarında doğrulanmış bir uçuş bilgisi bulunmuyor.

Uçak takip kodunun, transferin resmiyet kazanmasına yakın süreçte kulüp veya güvenilir kaynaklar tarafından açıklanması bekleniyor.

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU İDDİASI

Transfer iddialarında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Mason Greenwood için Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyeceği öne sürülüyor.

İngiliz futbolcunun ise sarı-lacivertli kulüpten yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euroya kadar bonus kazanacağı, tarafların 4 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Greenwood transferiyle ilgili şu ana kadar Fenerbahçe veya Marsilya cephesinden resmi bir doğrulama gelmedi. Aynı şekilde oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi, saati ve uçuş bilgileri de resmen açıklanmış değil.

Transfer sürecine ilişkin resmi duyurunun yapılmasının ardından uçuş kodu, iniş saati ve sağlık kontrolü programı gibi detayların da netleşmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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