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Greenwood ceza alacak mı, Azerbaycan hazırlık maçında kırmızı kart gören Greenwood ceza alır mı?

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Greenwood ceza alacak mı, Azerbaycan hazırlık maçında kırmızı kart gören Greenwood ceza alır mı?
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Fenerbahçe'nin milli maç arasında Azerbaycan'da oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood'un gördüğü kırmızı kart gündemin ilk sırasına yerleşti. Greenwood ceza alacak mı, Azerbaycan hazırlık maçında kırmızı kart gören Greenwood ceza alır mı?

Turan Tovuz karşısında yaşanan pozisyonun ardından taraftarlar "Greenwood ceza alacak mı?", "Greenwood Süper Lig'de oynayabilecek mi?" ve "Hazırlık maçındaki kırmızı kart lige yansır mı?" sorularına yanıt arıyor.

GREENWOOD NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Bakü'de Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile hazırlık maçına çıktı. Karşılaşmanın 32. dakikasında Roderick Miller'ın arkadan yaptığı müdahaleye sinirlenen Mason Greenwood, topsuz alanda rakibine tekme attı. Maçın hakemi de İngiliz futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun ardından Miller sarı kart gördü.

SAHADA GERGİN ANLAR YAŞANDI

Kırmızı kart kararının ardından Fenerbahçeli futbolcular hakeme yoğun şekilde itiraz etti. İtirazlarını sürdüren Matteo Guendouzi de sarı kartla cezalandırıldı. Oyunun bir süre durduğu bölümde Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Teknik Direktör İsmail Kartal da hakemle görüştü.

MAÇ 11'E 11 DEVAM ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Turan Tovuz Teknik Direktörü Kurban Berdyev, karşılaşmanın dostluk maçı olması nedeniyle 11'e 11 devam etmesi için hakemden talepte bulundu. Talebin kabul edilmesinin ardından Greenwood'un yerine genç futbolcu Adnan Fettahoğlu oyuna girdi ve sarı-lacivertliler maça 11 kişiyle devam etti.

GREENWOOD CEZA ALACAK MI?

Hazırlık maçında görülen kırmızı kartın Greenwood'a lig maçlarında ceza olarak yansıması beklenmiyor. TFF'nin disiplin kuralları federasyonun düzenlediği resmi müsabakalar için uygulanıyor. Kulüplerin kendi aralarında organize ettiği hazırlık ve dostluk maçlarındaki kartlar ise normalde lig ya da kupa maçlarına taşınmıyor. Bu nedenle Greenwood'un milli aranın ardından oynanacak Süper Lig maçında forma giymesine engel bir durum görünmüyor. Ancak konuyla ilgili Fenerbahçe ya da TFF tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TURAN TOVUZ - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda 60. dakikada N'Golo Kante ve 74. dakikada Çağrı Balta'nın golleriyle Fenerbahçe, Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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