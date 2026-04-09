İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde İsrail Başkonsolosluğu önünde meydana gelen saldırı sırasında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Bu görüntülerle ilgili olarak kozmetik zinciri Gratis, kapsamlı bir inceleme başlattı ve şirketin bazı çalışanlarının eylemleriyle ilgili açıklama yaptı. Peki, Gratis çalışanları neden gözaltına alındı? Gratis çalışanları neden işten çıkarıldı? Detaylar haberimizde.

GRATİS ÇALIŞANLARI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyada yayılan bazı görüntülerin şirket çalışanları tarafından kaydedildiği belirlendi. Polis ekiplerine yönelik ifadelerin yer aldığı paylaşımlar üzerine incelemeler yoğunlaştı.

Yetkililer, görüntülerin kamu düzenini etkileyecek nitelikte olması ve polis memurlarına yönelik içerikler barındırması nedeniyle gözaltı süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Soruşturma halen devam etmekte olup, konuya dolaylı olarak dahil olduğu değerlendirilen diğer kişiler hakkında hukuki inceleme sürdürülüyor.

GRATİS ÇALIŞANLARI NEDEN İŞTEN ÇIKARILDI?

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, sosyal medyada yayılan görüntülerin bir kısmının Gratis çalışanları tarafından kaydedildiği ve paylaşıldığı doğrulandı. İçeriklerin “kurum değerleriyle bağdaşmayan ifadelerle” paylaşıldığı tespit edildiği için dört çalışanın iş akitlerinin feshedildiği belirtildi.

Gratis açıklamasında, terör, şiddet ve kamu düzenini zedeleyen hiçbir davranışa tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu olaya ilişkin sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar tarafımızca derhal incelemeye alınmıştır.”

“Bu içeriklerin kurumumuz çalışanları tarafından kayda alındığı ve kurumumuzun değerleriyle kesinlikle bağdaşmayan ifadelerle paylaşıldığı tespit edilmiştir.”

“Gratis olarak terör, şiddet ve kamu düzenini zedeleyen hiçbir davranışa ve söyleme asla ve hiçbir koşulda tolerans göstermeyeceğimizi açıkça belirtiriz.”

“Bu kapsamda, söz konusu eylemde yer alan ve içeriğin oluşumuna dahil olan dört kişinin iş akitleri derhal feshedilerek şirketimizle tüm ilişkileri kesilmiştir.”

Şirket ayrıca, soruşturma kapsamında konuya dolaylı olarak dahil olan diğer çalışanların haklarındaki hukuki süreç tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.