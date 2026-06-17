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Gornik Zabrze sahibi kim, Gornik Zabrze kimin, Podolski'nin mi?

Gornik Zabrze sahibi kim, Gornik Zabrze kimin, Podolski'nin mi?
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Górnik Zabrze’nin sahibi kim olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Polonya ekibi Górnik Zabrze’nin kimin kontrolünde olduğu ve kulüpte Lukas Podolski’nin bir rolü bulunup bulunmadığı sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Podolski’nin kulüple ilişkisi dikkat çekiyor.

Górnik Zabrze kimin, sahibi kim ve Lukas Podolski’nin kulüpte etkisi var mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Polonya futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Górnik Zabrze’nin yönetim yapısı ve sahiplik durumu futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Podolski isminin kulüple anılması merakı daha da artırıyor.

GÓRNİK ZABRZE KİMİN? SAHİBİ LUKAS PODOLSKI Mİ?

Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Górnik Zabrze’nin sahibi futbol dünyasında merak konusu olmaya devam ediyor. Kulübün büyük hissedarı, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman futbolcu Lukas Podolski. 2015-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı ekipte oynayan Podolski, 2021 yılında Górnik Zabrze’ye transfer olmuş ve daha sonra kulüple bağını güçlendirmişti.

PODOLSKI GÓRNİK ZABRZE’DE NE KADAR HİSSE SAHİBİ?

Futbolu bıraktıktan sonra kulüple olan ilişkisini sürdüren Lukas Podolski, yaklaşık 940 bin Euro ödeme yaparak Górnik Zabrze’nin yüzde 86’lık hissesini satın aldı. Bu gelişmeyle birlikte kulübün en güçlü hissedarı haline gelen Podolski, aynı zamanda kulübün geleceğinde söz sahibi isimlerden biri oldu.

PODOLSKI’NİN GÓRNİK ZABRZE SÖZLERİ

Alman futbolcu, kulübü satın almasıyla ilgili yaptığı açıklamada Górnik Zabrze’nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Podolski, “Górnik Zabrze benim kulübüm, memleketim ve futbol ailem. Bu projeye ve arkasındaki insanlara inanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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