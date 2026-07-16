Eylem İpek Şafak’ın eşi Gökhan Şafak, son dönemde özel hayatı ve iş yaşamıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. 2016 yılında Eylem İpek Şafak ile evlenen Gökhan Şafak’ın kariyeri ve yaşamına ilişkin detaylar araştırılıyor. Gökhan Şafak’ın gastronomi alanında işletme sahibi olduğu belirtilirken, özel hayatını ise kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ettiği biliniyor. Peki, Gökhan Şafak kimdir, ne iş yapıyor? Eylem İpek Şafak'ın eşi Gökhan Şafak kaç yaşında, nereli? Detaylar...

EYLEM İPEK ŞAFAK'IN EŞİ GÖKHAN ŞAFAK KİMDİR?

Eylem İpek Şafak ile Gökhan Şafak, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Medya dünyasında tanınan Eylem İpek Şafak’ın eşi olarak gündeme gelen Gökhan Şafak, özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Çift, evliliklerinin ardından çeşitli davet ve sosyal etkinliklerde birlikte görüntülense de aile hayatlarını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Gökhan Şafak hakkında kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgiler sınırlı olmakla birlikte, iş dünyasındaki çalışmalarıyla tanındığı ve gastronomi alanında işletme sahibi olduğu belirtilmektedir. Eylem İpek Şafak medya sektöründeki kariyerini sürdürürken, Gökhan Şafak ise kendi çalışma alanındaki faaliyetlerine devam etmektedir.

GÖKHAN ŞAFAK NE İŞ YAPIYOR?

Gökhan Şafak’ın iş hayatına ilişkin kamuya açık bilgiler sınırlıdır. Edinilen bilgilere göre Gökhan Şafak, iş dünyasında faaliyet göstermekte ve gastronomi alanında işletme sahibi olduğu belirtilmektedir.

GÖKHAN ŞAFAK KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Şafak’ın doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

GÖKHAN ŞAFAK NERELİ?

Gökhan Şafak’ın doğum yeri ve memleket bilgisi hakkında kamuya açık güvenilir kaynaklarda yer alan doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

EYLEM İPEK ŞAFAK VE GÖKHAN ŞAFAK'IN EVLİLİĞİ

Eylem İpek Şafak ve Gökhan Şafak, 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Evliliklerinin ardından çift, zaman zaman sosyal etkinliklerde ve davetlerde birlikte görüntülendi.

Ancak çift, özel yaşamlarını kamuoyunun ilgisinden uzak tutmayı tercih ediyor. Kariyerlerini farklı alanlarda sürdüren Eylem İpek Şafak ve Gökhan Şafak, iş hayatlarına odaklanan bir yaşam tarzı benimsiyor.