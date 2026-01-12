Genoa Cagliari maçı hangi kanalda? Genoa Cagliari Efes nereden CANLI izlenir?

Serie A kapsamında oynanacak Genoa – Cagliari karşılaşması, futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluş bilgisini ve karşılaşmanın nereden takip edilebileceğini merak ediyor. Genoa – Cagliari mücadelesi canlı olarak hangi platformdan izlenebilir?

GENOA – CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'da oynanacak Genoa – Cagliari karşılaşması, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele; S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENOA – CAGLIARI MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını, uydu ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Karşılaşma, platformun numaralı kanalları ve internet yayını aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.

GENOA – CAGLIARI MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1 kanalı, Tivibu platformunda 78 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç, Türksat uydusu ve online yayın seçenekleri üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.

GENOA – CAGLIARI MAÇI S SPORT 2 CANLI YAYIN VE PLATFORM DETAYLARI

S Sport 2 yayını; Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden erişilebilir durumda. Karşılaşma ayrıca uydu ve internet yayınıyla şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

GENOA – CAGLIARI MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Genoa ile Cagliari arasındaki Serie A mücadelesi, 12 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

GENOA – CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

GENOA – CAGLIARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Serie A kapsamında oynanacak mücadele, Cenova'daki Luigi Ferraris Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.