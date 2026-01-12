Genoa Cagliari maçı hangi kanalda? Genoa Cagliari Efes nereden CANLI izlenir?
İtalya Serie A'da heyecan, Genoa ile Cagliari'nin karşı karşıya geleceği mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler; maçın başlama saati, hangi kanaldan yayınlanacağı ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki, Genoa – Cagliari maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Serie A kapsamında oynanacak Genoa – Cagliari karşılaşması, futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluş bilgisini ve karşılaşmanın nereden takip edilebileceğini merak ediyor. Genoa – Cagliari mücadelesi canlı olarak hangi platformdan izlenebilir?
GENOA – CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
İtalya Serie A'da oynanacak Genoa – Cagliari karşılaşması, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele; S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GENOA – CAGLIARI MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ
S Sport Plus yayını, uydu ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Karşılaşma, platformun numaralı kanalları ve internet yayını aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.
GENOA – CAGLIARI MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Tivibu Spor 1 kanalı, Tivibu platformunda 78 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç, Türksat uydusu ve online yayın seçenekleri üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.
GENOA – CAGLIARI MAÇI S SPORT 2 CANLI YAYIN VE PLATFORM DETAYLARI
S Sport 2 yayını; Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden erişilebilir durumda. Karşılaşma ayrıca uydu ve internet yayınıyla şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.
GENOA – CAGLIARI MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Genoa ile Cagliari arasındaki Serie A mücadelesi, 12 Ocak Pazartesi günü oynanacak.
GENOA – CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Heyecan dolu karşılaşma, 20.30'da başlayacak.
GENOA – CAGLIARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Serie A kapsamında oynanacak mücadele, Cenova'daki Luigi Ferraris Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.