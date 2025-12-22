Gençlerbirliği Trabzonspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Gençlerbirliği Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Gençlerbirliği Trabzonspor canlı maç anlatımı ve Gençlerbirliği Trabzonspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı 4-3'lük Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Gençlerbirliği Trabzonspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor.