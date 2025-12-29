Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 29 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi takipçileri, programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yayın saatinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Yayın akışındaki olası güncellemeler nedeniyle "Gelin Evi bugün var mı?" ve "Yeni bölüm saat kaçta başlayacak?" soruları gündeme gelirken, izleyiciler programın bu akşamki yayın durumunu merakla takip ediyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 29 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi takipçileri, programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yayın saatinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Yayın akışında zaman zaman yapılan güncellemeler nedeniyle "Gelin Evi bugün var mı?" sorusu yeniden gündeme gelirken, izleyiciler programın bu akşamki bölüm saati ve içerik bilgilerini yakından takip ediyor. Gelin Evi'nin yayın durumu ve güncel gelişmeler izleyicilerin dikkatinde bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar (Tekrar)
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Sakar Şakir
  • 21:45 – Kapıcılar Kralı
  • 23:30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 02:15 – Rüya Gibi (Tekrar)
  • 04:30 – Sakar Şakir
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
