Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 15 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 15 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin Evi izleyicileri, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümle ilgili haberleri dikkatle takip ediyor. Bölümün planlanan saatte yayınlanıp yayınlanmayacağı ve olası saat değişiklikleri merak edilirken, güncel yayın akışıyla ilgili bilgiler izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 15 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi tutkunları, akşam kuşağı için programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor. Yayın saatinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, izleyiciler güncel yayın akışıyla son durumu takip ediyor. Programın detayları haberin ilerleyen bölümünde paylaşılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .

Gelin Evi Canlı izle: 15 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Bahar – Tekrar – Canlı İzle
  • 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk – Tekrar
  • 12:30 Gelin Evi – Yeni Bölüm
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme – Canlı
  • 18:45 Show Ana Haber – Canlı
  • 20:00 Veliaht – Yeni Bölüm
  • 00:15 Kızılcık Şerbeti – Tekrar
  • 02:45 Rüya Gibi – Tekrar
  • 05:00 Veliaht – Tekrar
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü