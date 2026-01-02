Gelin Evi Canlı izle: 1 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi takipçileri, sevilen programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını ve saatinde bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Güncel yayın akışına dair gelişmeler merak edilirken, "Gelin Evi bugün ekranda mı?" ve "Yeni bölüm saat kaçta başlayacak?" soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Programın son durumuna ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 1 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi takipçileri, günün ilerleyen saatlerine yaklaşılırken programın bu akşam ekranda olup olmayacağını ve yayın saatinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Yayın akışında olası düzenlemeler merak konusu olurken, izleyiciler "Gelin Evi bugün var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Programın yeni bölümüne ilişkin saat bilgisi ve yayın durumuyla ilgili gelişmeler, izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor.
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Aile Arasında
- 22:45 – Dedemin Fişi
- 00:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 03:00 – Aile Arasında
- 05:45 – Rüya Gibi (Tekrar)