Gel Konuşalım sunucuları neden değişti, yeni sunucular kim? Ece Erken neden yok?

Gündemden magazine pek çok konunun ele alındığı Gel Konuşalım'da yeni dönem başladı. Programın sunucu kadrosundaki değişikliğin ardından "Ece Erken Gel Konuşalım'dan ayrıldı mı, yerine kim geldi, program saat kaçta yayınlanıyor?" soruları arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. Gel Konuşalım'ın yeni sezon kadrosu ve Ece Erken'in ekrandan çekilmesinin perde arkası haberimizde.

GEL KONUŞALIM YENİ SEZONA YENİ KADROYLA BAŞLADI

TV8'in gündüz kuşağının sevilen programlarından Gel Konuşalım, yeni sezonda değişen sunucu kadrosuyla ekranlara dönüyor. Programın yayınlanan tanıtımlarının ardından sunucu koltuğundaki değişiklik izleyicilerin gündemine oturdu. Özellikle uzun süre programın yüzü olan Ece Erken'in yeni kadroda yer almaması, "Gel Konuşalım sunucuları neden değişti, yeni sunucular kim?" sorularını beraberinde getirdi.

GEL KONUŞALIM'IN YENİ SUNUCULARI KİM?

Gel Konuşalım'ın yeni sezon sunucu kadrosu Seray Sever, Hakan Hatipoğlu ve Nur Tuğba Namlı'dan oluşuyor. Programın güncel tanıtımlarında üç isim birlikte yer alırken, Gel Konuşalım'ın hafta içi her gün saat 09.00'da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Gündemden magazine, özel röportajlardan güncel gelişmelere kadar pek çok konunun ele alındığı program, yeni ekibiyle sabahları izleyicilere eşlik edecek.

GEL KONUŞALIM SUNUCULARI NEDEN DEĞİŞTİ?

Gel Konuşalım, 2026 yılı içinde birden fazla kadro değişikliğine sahne oldu. Önceki sezonda Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu program, yaz döneminde Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş'un sunumuyla ekrana geldi. Yeni sezon öncesinde ise kadro bir kez daha şekillendi ve Ece Erken'in yerine Seray Sever getirildi. TV8 cephesinden sunucu değişikliğinin nedenine ilişkin ayrıntılı ve resmi bir açıklama ise yapılmadı.

ECE ERKEN GEL KONUŞALIM'DA NEDEN YOK?

Ece Erken'in yeni sezon kadrosunda yer almaması, programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Erken, daha önce konuk olduğu bir programda oğlunun eğitimi nedeniyle Dubai'ye yerleşme kararı aldığını açıklamış, Türkiye ile bağlarını ise sürdüreceğini ifade etmişti. Ünlü sunucunun bu kararı, Gel Konuşalım'dan ayrılığıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

SERAY SEVER PROGRAMA YABANCI DEĞİL

Ece Erken'in yerine programa dahil olan Seray Sever, Gel Konuşalım formatına yabancı bir isim değil. Deneyimli sunucu, programın daha önceki dönemlerinde de sunuculuk yapmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sever, Gel Konuşalım ile yeniden TV8 izleyicisinin karşısına çıkacak.

HAKAN HATİPOĞLU VE NUR TUĞBA NAMLI KADRODA

Yeni dönemde Seray Sever'e iki tanıdık isim eşlik edecek. 2026 yaz döneminde programda yer almaya başlayan Hakan Hatipoğlu, yeni sezonda da sunucu kadrosundaki yerini korudu. Önceki sezonda Ece Erken ile birlikte programı sunan Nur Tuğba Namlı ise yeni döneme devam eden isimler arasında yer aldı.

GEL KONUŞALIM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gel Konuşalım, TV8 ekranlarında hafta içi her gün saat 09.00'da yayınlanıyor. Program, yeni sunucu kadrosuyla gündemin öne çıkan konularını, magazin dünyasındaki gelişmeleri ve özel röportajları izleyicilerle buluşturmaya devam edecek.