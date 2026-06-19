Gece zıpkınla balık avı cezası ne kadar, gece zıpkınla balık avlamak yasak mı 2026?

Denizlerde avcılık kurallarına ilişkin denetimlerin sıklaşmasıyla birlikte gece zıpkınla balık avına yönelik düzenlemeler yeniden gündeme geldi. 2026 yılında geçerli olan kurallar kapsamında gece saatlerinde zıpkınla avcılık yapmanın yasak olup olmadığı ve kurallara uymayanlara uygulanacak idari para cezaları, balıkçılık faaliyetleriyle ilgilenen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

GECE ZIPKINLA BALIK AVLAMAK YASAK MI?

14 Eylül 2009 tarihli, 27349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği, gereğince 9851 TL. idari para cezası uygulanmış, diğer yasal işlemlerin uygulanması maksadıyla söz konusu işletme Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Ayvalık Liman Başkanlığı ve Ayvalık İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğüne sevk edilmiştir.

Türkiye'de amatör balıkçılık faaliyetleri arasında yer alan zıpkınla avcılık, belirli kurallar çerçevesinde yapılabiliyor. Ancak gece saatlerinde gerçekleştirilen zıpkınla balık avı, yürürlükteki düzenlemeler kapsamında yasak olarak kabul ediliyor. Denizlerdeki canlı yaşamını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla uygulanan bu yasak, 2026 yılında da balıkçılar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

GECE ZIPKINLA BALIK AVI NEDEN YASAK?

Uzmanlara göre gece saatlerinde balıklar dinlenmek için kayalık bölgelere ve korunaklı alanlara çekiliyor. Bu durum, balıkların avcılara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden oluyor. Gece avında kullanılan güçlü ışık kaynakları ise balıkların yön bulma yeteneklerini olumsuz etkileyerek kaçış reflekslerini zayıflatabiliyor.

Bu nedenle gece yapılan zıpkın avcılığı, doğal yaşam döngüsünü bozduğu ve aşırı avlanma riskini artırdığı gerekçesiyle yasaklanıyor. Özellikle yavaş büyüyen ve popülasyonu hassas olan türlerin korunması için bu kurallar büyük önem taşıyor.

DENİZ EKOSİSTEMİNİN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Gece saatlerinde yapılan kontrolsüz avlanmanın, denizlerdeki balık stoklarının azalmasına yol açabileceği belirtiliyor. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık politikalarının temel amaçlarından birinin gelecek nesiller için deniz kaynaklarını korumak olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, gece avcılığının özellikle büyük ve üreme çağındaki balıkların hedef alınmasını kolaylaştırdığına dikkat çekerek, bunun ekolojik denge üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

AV ETİĞİ AÇISINDAN DA UYGUN GÖRÜLMÜYOR

Zıpkınla balık avı, spor ve beceri gerektiren bir faaliyet olarak kabul ediliyor. Gündüz yapılan avlarda balıkların kaçış ve savunma şansı bulunurken, gece şartlarında bu denge önemli ölçüde ortadan kalkıyor.

Bu nedenle birçok uzman ve sporcu, gece yapılan zıpkın avcılığının sportif avcılık anlayışıyla bağdaşmadığını belirtiyor. Avcılıkta adil mücadele ilkesinin korunması da yasağın gerekçeleri arasında gösteriliyor.

GECE DALIŞLARINDA GÜVENLİK RİSKLERİ ARTIYOR

Gece dalışları, sınırlı görüş mesafesi nedeniyle gündüz dalışlarına göre daha fazla risk içeriyor. Yön kaybı yaşanması, su altındaki engellerin fark edilememesi ve acil durumlarda yardım alınmasının zorlaşması dalgıçlar açısından ciddi tehlikeler oluşturabiliyor.

Ayrıca terk edilmiş balıkçı ağları, misinalar ve diğer su altı engelleri de gece saatlerinde fark edilmesi güç riskler arasında bulunuyor.

GECE ZIPKINLA BALIK AVI CEZASI NE KADAR?

Gece zıpkınla balık avladığı tespit edilen kişiler hakkında Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanabiliyor. İhlalin niteliğine göre para cezaları kesilebildiği gibi, avcılıkta kullanılan ekipmanlara da el konulabiliyor.

Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü ve yasaklara uymayan kişiler hakkında yasal işlem yapıldığını belirtiyor.

2026 YILINDA BALIKÇILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

2026 yılında zıpkınla balık avcılığı tamamen yasak değil ancak yürürlükteki amatör balıkçılık kurallarına uyulması gerekiyor. Yasak bölgeler, koruma altındaki türler, avlanma dönemleri ve diğer düzenlemeler konusunda güncel mevzuatın takip edilmesi önem taşıyor.

Uzmanlar, gece zıpkınla avlanma yasağının yalnızca cezai yaptırımlar için değil, denizlerin korunması ve can güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.