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Gassal 4. sezon ne zaman çıkacak? Gassal final sezonu yayın tarihi belli oldu mu?

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Gassal 4. sezon ne zaman çıkacak? Gassal final sezonu yayın tarihi belli oldu mu?
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TRT'nin dijital platformu tabii'nin en çok izlenen yapımlarından Gassal'ın hayranları, merakla beklenen 4. sezon için geri sayıma geçti. Ahmet Kural'ın başrolündeki dizinin yeni sezon fragmanının 1 Kasım'da yayınlanmasıyla birlikte heyecan doruğa ulaştı. İzleyiciler, Gassal 4. sezonun ne zaman çıkacağını ve yayın tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor.

Gassal'ın 4. sezonu, dizinin final sezonu olacak. Baki karakterinin hikayesinin sona ereceği yeni sezonda kadroya sürpriz isimler de katıldı. İşte Gassal 4. sezonun yayın tarihine, oyuncularına ve final kararına dair merak edilenler.

GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gassal 4. sezonun yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Bazı yayın organlarında yeni sezonun 19 Kasım 2026'da tabii'de izleyiciyle buluşacağı öne sürülüyor. Ancak tabii'den bu tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Yeni sezon fragmanının 1 Kasım'da yayınlanması, final sezonunun yakında izleyiciyle buluşacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

GASSAL 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet, Gassal 4. sezon fragmanı 1 Kasım 2026'da yayınlandı. Fragmanın ardından dizinin hayranları, final sezonunda Baki'yi nelerin beklediğini merak etmeye başladı.

GASSAL FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet, Gassal 4. sezonuyla final yapacak. Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakterinin hikayesi, bu sezonla birlikte sona erecek.

GASSAL 4. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Gassal 4. sezon, TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak. Dizinin önceki sezonları da tabii üzerinden izlenebiliyor.

GASSAL 4. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Gassal'ın final sezonunda Ahmet Kural, Baki karakteriyle yer almaya devam ediyor. Yeni sezonda kadroya sürpriz isimler de katıldı. Özlem Tokaslan, meraklı komşu Gülşen karakteriyle konuk oyuncu olarak diziye dahil oldu. Bülent Şakrak ve Demet Cengiz de yeni sezonda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor. Ancak bu iki ismin canlandıracağı karakterler henüz açıklanmadı.

Önceki sezonlarda Nihan karakterine hayat veren Hande Soral'ın final sezonundaki durumu ise netlik kazanmadı.

GASSAL'IN ÖNCEKİ SEZONLARI NE ZAMAN YAYINLANDI?

Gassal'ın önceki sezonlarının yayın tarihleri şöyle:

1. sezon: 21 Aralık 2024

2. sezon: 24 Mayıs 2025

3. sezon: 10 Nisan 2026

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gassal, gassal olarak çalışan Baki'nin hikayesini anlatıyor. Ölülerin son yolculuğuna hazırlanmasını üstlenen Baki'nin hayatı, mesleği nedeniyle tanık olduğu sırlar ve karşılaştığı olaylarla bambaşka bir yöne evriliyor. Kara mizah öğeleriyle dikkat çeken dizi, yayınlandığı ilk sezondan itibaren büyük ilgi gördü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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