Gana Müslüman mı, Hristiyan mı, Gana halkı dini inancı ne?

Afrika kıtasının en köklü ülkelerinden biri olan Gana, hem geleneksel inançları hem de küresel dinleri bünyesinde barındıran zengin bir demografik yapıya sahip. Bölge coğrafyasına ilgi duyan kullanıcılar, internet sitelerinde "Gana nüfusunun yüzde kaçı Müslüman, halk hangi dine inanıyor?" sorgularını hızlandırdı. Din ve vicdan özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğu laik ülkenin inanç haritasını, baskın mezheplerini ve azınlık gruplarını sizler için derledik.

GANA MÜSLÜMAN MI, HRİSTİYAN MI?

Gana, tek bir baskın dinin yanı sıra farklı inanç gruplarının bir arada barış içinde yaşadığı çok dinli bir toplumsal yapıya sahiptir. Ancak nüfus oranları incelendiğinde Gana, çoğunluğu Hristiyan olan bir ülkedir. Bununla birlikte ülkede çok güçlü ve köklü bir Müslüman nüfus da bulunmaktadır. Anayasal olarak laik bir devlet yapısına sahip olan Gana'da din ve vicdan özgürlüğü tamamen güvence altındadır.

GANA HALKI DİNİ İNANCI VE NÜFUS ORANLARI

Resmi nüfus sayımı verilerine ve sosyolojik araştırmalara göre Gana halkının dini inanç dağılımı genel olarak şu şekildedir:

• Hristiyanlık (%71.2): Ülke nüfusunun ezici çoğunluğu Hristiyanlık dinine mensuptur. Hristiyan nüfus kendi içinde; Pentakostal/Karizmatikler, Protestanlar ve Katolikler gibi farklı mezheplere ayrılmaktadır. Hristiyanlık inancı daha çok ülkenin güney bölgelerinde yoğundur.

• İslamiyet (%19.9): Gana halkının yaklaşık %20'si Müslümandır. Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu Sünni (Maliki ve Şafi ağırlıklı) inancına sahipken, küçük bir azınlık da Ahmediye ve Şii mezheplerine mensuptur. İslamiyet, tarihsel ticaret yollarının da etkisiyle çoğunlukla ülkenin kuzey bölgelerinde yaygındır.

• Geleneksel Afrika Dinleri (%3.2): Ülkenin köklü geçmişine dayanan, atalara saygı ve doğa güçlerine inanmayı esas alan geleneksel inançlar da hala varlığını sürdürmektedir.

• Diğer ve İnançsızlar (%5.7): Herhangi bir dine inanmayanlar veya diğer küçük inanç grupları da nüfusun geri kalanını oluşturur.

GANA'DA DİNLER ARASI HOŞGÖRÜ VE TOPLUMSAL YAPI

Gana, Afrika kıtasında iç çatışmalardan uzak, dini hoşgörünün en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak gösterilmektedir. Ülkede hem Hristiyanların dini bayramları (Noel, Paskalya) hem de Müslümanların dini bayramları (Ramazan ve Kurban Bayramı) resmi tatil olarak kabul edilir. Farklı inançlara sahip insanların aynı ailelerde dahi sorunsuz bir şekilde bir arada yaşaması, Gana'nın toplumsal barışının en büyük temellerinden biridir.