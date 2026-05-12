Gamze Topuz Tümer Metin barıştı mı? Gamze Topuz Tümer Metin neden ayrılmıştı?

Oyuncu Gamze Topuz, geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir AVM’de görüntülendi. Aynı günlerde eski sevgilisi Tümer Metin’in de Topuz’un Ümit Kantarcılar ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Elisa ile birlikte ayrı bir şekilde görüntülenmesi, kamuoyunda yeniden “Gamze Topuz Tümer Metin barıştı mı?” sorularını gündeme taşıdı.

GAMZE TOPUZ TÜMER METİN BARIŞTI MI?

Gamze Topuz’un son açıklamaları, Tümer Metin ile yeniden bir ilişki yaşandığı iddialarına net bir yanıt niteliği taşıdı. Oyuncu, yıllardır süren iletişimlerinin kopmadığını ancak bunun romantik bir birliktelik anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

Etiler’de görüntülendiği gün Anneler Günü’ne de değinen Topuz, şu ifadeleri kullandı:

“Aramız çok iyi, yıllardır görüşüyoruz. Elisa için bir aradayız ve bu hep böyle olacak. Ama tekrar birliktelik yok. Onun ayağına taş değse canım acır. O ailem. Biz birlikte çocuk büyüttük. Birini güzel seversen güzel ayrılırsın. Ama aşk insanı besleyen bir şey, inşallah olur.”

GAMZE TOPUZ TÜMER METİN NEDEN AYRILMIŞTI?

Gamze Topuz ile Tümer Metin arasındaki ilişkinin sona erme nedeni, bugüne kadar kamuoyuna resmi ve net bir şekilde açıklanmadı. Ayrılık sürecine dair taraflardan detaylı bir gerekçe paylaşılmaması, konunun uzun süre magazin basınında merak edilen başlıklar arasında yer almasına neden oldu.

Mevcut bilgilere göre ayrılığın nedeni kişisel ve özel hayat dengeleriyle ilgili olup, herhangi bir kriz veya dramatik gelişme kamuoyuna yansıtılmadı. İkilinin ilişkilerini sessiz ve karşılıklı saygı çerçevesinde sonlandırdığı biliniyor.