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Galler- Portekiz maçı, Portekiz'in 3-2 galibiyetiyle sona erdi. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin son grup maçı 17 Kasım 2026 Salı akşamı, Türkiye saatiyle 22.45'te Cardiff City Stadyumu'nda başladı. İlk yarı 2-2 biten maçta galibiyet golünü 70. dakikada Carlos Forbs attı. Son 16 dakikayı 10 kişi oynayan Portekiz, skoru maçın sonuna kadar korudu.

GALLER PORTEKİZ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 3-2 bitti, kazanan Portekiz oldu. Beş golün dördü ilk yarıda geldi; ikinci yarıdaki tek gol Portekiz'e üç puanı getirdi.

GOLLERİ KİM ATTI?

Portekiz'i 11. dakikada Bruno Fernandes öne geçirdi. Galler iki dakika sonra David Brooks'un golüyle eşitliği buldu. 40. dakikada Sorba Thomas skoru Galler lehine 2-1'e getirdi, ama Pedro Neto 43. dakikada Portekiz'i yeniden beraberliğe taşıdı. Maçın son golünü 70. dakikada sonradan oyuna giren Carlos Forbs attı.

KIRMIZI KART GÖREN OLDU MU?

Evet. Portekiz'de ilk yarıda gol atan Pedro Neto, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maç raporlarına göre Neto, ilk sarı kartından yaklaşık iki dakika sonra Brennan Johnson'a yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atıldı. Portekiz maçın kalanını 10 kişiyle oynadı.

PORTEKİZ ÇEYREK FİNALE KALDI MI?

Evet. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Portekiz grubunu birinci sırada bitirdi ve Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Portekiz turnuvaya son şampiyon olarak başlamıştı. İki takım arasındaki ilk maç 24 Eylül 2026'da Portekiz'de oynanmış, ev sahibi takım Joao Felix'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

GALLER İÇİN SIRADA NE VAR?

Craig Bellamy yönetimindeki Galler, grubu son sırada tamamladı. Maç raporlarına göre Galler, A Ligi'nde kalabilmek için mart ayında play-off oynayacak. Galler bu maçta sakatlığı bulunan kaleci Karl Darlow'un yerine Danny Ward'la sahaya çıktı. Neco Williams sakatlığı, Ethan Ampadu ise cezası nedeniyle kadroda yoktu.