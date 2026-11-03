Galatasaray Stuttgart maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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Peki Galatasaray Stuttgart maçı hakemi kim, RAMS Park’taki dev karşılaşmayı kim yönetiyor? Maçı yönetecek ismin geçmiş performansı, yardımcı hakemler ve video yardımcı hakem ekibi hakkında merak edilenleri haberimizin devamında topladık.

GALATASARAY STUTTGART MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

MAÇIN HAKEM HEYETİ

Kavanagh’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakem görevinde ise Sam Barrott yer alacak.

VAR VE AVAR KİM?

Karşılaşmada VAR görevini Darren England, AVAR görevini ise Peter Bankes üstlenecek.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE VE HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 03 Kasım 2026 Salı günü yani bugün, Türkiye saati ile 20.45’te İstanbul’daki Rams Park’ta başlayacak. Maç TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ DURUM

Galatasaray lig aşamasında 3 puanla 23. sırada bulunuyor. Stuttgart ise 3. hafta sonunda 7 puanla 6. sıradaydı. İki takım için de her puan sıralamada büyük önem taşıdığından, hakem kararları maçın gidişatında belirleyici olabilir.