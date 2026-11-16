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Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman oynanacak?

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Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman oynanacak?
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Milli araya giren ligde heyecan yeniden başlarken sarı-kırmızılı taraftarlar "Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman?" ve "Maç saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Galatasaray - Samsunspor maçı 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma RAMS Park yerine Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Samsunspor maçı 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Samsunspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Samsunspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, dijital yayın platformu TOD üzerinden de abonelikle izlenebilecek.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Maç ilk olarak Galatasaray'ın stadı RAMS Park'ta yapılacaktı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın zemininde yapılan bakım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanması için zaman kazanmak amacıyla maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na taşıdı. Stadyumun kapasitesi yaklaşık 17 bin kişi.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA MI?

Galatasaray - Samsunspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Bilet kategorileri ve fiyatlarının hafta içinde Galatasaray'ın resmi internet sitesinden açıklanması, satışın ise Passo üzerinden yapılması bekleniyor.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI
21 Kasım Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

16.00 Galatasaray - Samsunspor

16.00 Amedspor - Çaykur Rizespor

19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

22 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK - Göztepe

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor

23 Kasım Pazartesi:

20.00 Başakşehir - Çorum FK

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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