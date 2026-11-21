Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray Samsunspor maçını hakem Ali Şansalan yönetiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı listeye göre karşılaşmada VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Suat Güz görev yapıyor. Şansalan'ın düdüğüyle 16.00'da başlayan mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın Lucas Torreira ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Galatasaray Samsunspor maçının hakemi kim, VAR'da kim var, yardımcı hakemler kimler ve maç kaç kaç soruları futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Galatasaray Samsunspor maçının hakem kadrosu ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray Samsunspor maçını hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fatih Tokail olurken VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Suat Güz görev yapıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Suat Güz görev yapıyor. VAR ekibi, maç süresince gol, penaltı, kırmızı kart ve kimlik hatası gibi kritik pozisyonları inceliyor.

HAKEM KADROSU

Hakem: Ali Şansalan

Yardımcı hakemler: Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Dördüncü hakem: Fatih Tokail

VAR: Erkan Engin

AVAR: Suat Güz

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Samsunspor maçında ilk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 4. dakikada Lucas Torreira attı; golün asistini Wilfried Singo yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Galatasaray Samsunspor maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi, ikinci yarı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray Samsunspor maçı, RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR KARŞISINDA ÖNDE

Ligde zirvede bulunan Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı erken golle üç puana bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekoru kırmayı hedefliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor ise ikinci yarıda skoru dengelemenin yollarını arıyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leão bu karşılaşmada forma giyemiyor. Kaan Ayhan ise 188 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.