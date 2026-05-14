Galatasaray şampiyonluk kutlamasına katılacak sanatçılar kimler?

Galatasaray şampiyonluk kutlamasına katılacak sanatçılar kimler olacak sorusu, taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Süper Lig’de elde edilen başarının ardından düzenlenecek görkemli kutlama etkinliği için hazırlıklar sürerken, sahne alacak isimlere dair beklentiler ve iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusunu taçlandıracağı kutlama programı öncesinde, etkinlikte hangi sanatçıların sahne alacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Taraftarlar sosyal medyada olası isimleri tartışırken, dev organizasyonun müzik ve eğlence bölümüne dair detayların kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Şampiyonluk gecesi, hem futbol hem de sahne performanslarıyla unutulmaz anlara sahne olabilir.

ŞAMPİYONLUK TURU VE KUTLAMA PROGRAMI

Galatasaray'ın gelenekselleşen şampiyonluk kutlaması, kulübün doğduğu yer olan Galatasaray Lisesi'nden başlayarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta son bulacak.

• 15:00 - 16:00: Takım otobüsü Galatasaray Lisesi önünde taraftarlarla buluşacak.

• 16:00: Şampiyonluk konvoyu ve İstanbul turu resmen start alacak.

• 18:00: Kafile RAMS Park'a giriş yapacak ve stadyum kapıları taraftarlara açılacak.

• 19:05: Stadyumda büyük kupa töreni ve şovlar başlayacak.

İSTANBUL TURU GÜZERGAHI

Üstü açık otobüsle gerçekleştirilecek olan İstanbul turunun izleyeceği duraklar şu şekildedir:

1. Başlangıç: Galatasaray Lisesi Önü

2. Meşrutiyet Caddesi

3. Tepebaşı Işıklar

4. Tarlabaşı Bulvarı

5. Taksim Tünel

6. Cumhuriyet Caddesi

7. Halaskargazi Caddesi

8. Mecidiyeköy Meydanı

9. Esentepe Büyükdere Caddesi

10. Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı

4. Levent

11. TEM Kuzey Yan Yol

12. Varış: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

"DÖRT DÖRTLÜK GECE" DETAYLARI

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, stadyumdaki etkinliklerde DJ Suat Ateşdağlı performansı, sürpriz sanatçılar ve ışık şovları yer alacak. Kulüp, şampiyonluğun matematiksel olarak Antalyaspor maçında (4-2 galibiyet) ilan edilmesinin ardından tüm taraftarları bu "Dört Dörtlük Gece"ye davet etti.

Galatasaray şampiyonluk kutlamasına katılacak sanatçılar hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in son haftasında (17 Mayıs Pazar) Kasımpaşa ile karşılaşarak sezonu resmen noktalayacak.

